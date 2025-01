Guzide sarà sconvolta da una telefonata di Ozan. "Ti prego, salvami", dirà il ragazzo in pessime condizioni nella puntata di Tradimento di domenica 12 gennaio. Le anticipazioni rivelano che gli uomini di Kaan picchieranno Ozan, lasciandolo per strada in fin di vita. Il ragazzo avrà appena la forza di fare una videochiamata a sua madre con un filo di voce. Guzide, però, non riuscirà a capire dove si trovi suo figlio perché la linea cadrà, gettandola nel panico. Nel frattempo, Tolga e Oylum saranno molto vicini, tanto che lui le chiederà di non partire più per New York.

Kaan pronto a vendicarsi di Ozan

Lara sarà molto spaventata dopo aver ricevuto la visita dell'uomo di Oltan e ne parlerà con Kaan. La ragazza lo metterà in guardia, dicendogli che, se lo trovano, gli faranno del male, ma lui non sarà per nulla spaventato. Kaan sarà convinto che sia un trucco di Ozan per mettere a tacere i ricatti di Lara e sarà deciso ad andare avanti. "Ozan mi riporterà la macchina", dirà Kaan rimproverando Lara per essere stata così ingenua da lasciarsi spaventare dagli amici di Ozan. Quest'ultimo non si presenterà all'appuntamento per restituire l'auto e Kaan gli darà una lezione. Il truffatore manderà i suoi uomini da Ozan e appena sarà solo lo picchieranno per strada. Il ragazzo starà molto male e avrà appena la forza di prendere il telefono per videochiamare Guzide.

"Mamma, ti prego, salvami", dirà con un filo di voce. Guzide sarà disperata nel vedere suo figlio ai limiti delle forze e gli chiederà dove si trovi. La comunicazione, però, si interromperà e la giudice non avrà idea di dove sia suo figlio.

Spazio ai sentimenti in Tradimento: Tolga vicino a Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga e Oylum saranno sempre più vicini e la ragazza porterà il figlio di Oltan a scuola di tango.

Tra i due ci sarà una forte complicità nel ballo e Tolga non potrà più nascondere i suoi sentimenti. "Non partire", dirà a Oylum, ma lei sarà irremovibile. La ragazza spiegherà che non può rinunciare al suo grande sogno di ballare a New York, ma chiederà a Tolga di seguirla. "Tutta la mia vita è qui", dirà il ragazzo dispiaciuto, chiedendo ancora una volta a Oylum di non partire.

Nel frattempo, Guzide ripercorrerà il suo matrimonio attraverso le foto di famiglia e sostituirà tutte le immagini in cui compare Tarik con una foto dei suoi figli. Nello stesso momento, anche Sezai guarderà le foto del suo passato in cui ci sono Guzide e Tarik e rileggerà una poesia scritta per la giudice. I due si penseranno contemporaneamente e Guzide telefonerà al suo amico: "Quando vieni a Istanbul?", chiederà, "Vieni a cena da noi, ci sarà anche Oylum perché vuole ringraziarti".

Ozan è in un mare di guai per i suoi debiti

Ozan è nei guai perché deve un milione di dollari a Oltan. Il ragazzo ha preso il denaro che il ricco imprenditore aveva affidato a Tarik e l'ha investito in J-coin, seguendo il suggerimento di Kaan.

Ben presto si è scoperto che si è trattato di una truffa e il ragazzo si è trovato in un mare di guai. Ozan ha scoperto che Kaan lo ha imbrogliato e convive con Lara, la sua ex fidanzata, ed è corso a cercarlo per affrontarlo. Lo scontro tra i due si è rivelato più duro del previsto ed è finito con una coltellata di Ozan a Kaan che si è accasciato sul divano. Convinto di aver ucciso il suo nemico, Ozan ha chiamato Oltan in preda al panico. Oltan è corso a ripulire la scena del crimine, mentre Kaan, appena ferito, è fuggito all'insaputa di Ozan. Dopo qualche giorno, Lara ha inviato a Ozan il video della lite: "So che hai ucciso Kaan". La ragazza, d'accordo con il truffatore, ha ricattato Ozan per riavere la costosa auto che Oltan aveva portato via.