Nell'appuntamento di Tradimento in onda in prima serata domenica 2 febbraio, Oylum finirà in ospedale e scoprirà di avere una frattura alla vertebra cervicale, fatto che costringerà la ragazza a rinunciare a partire per gli Stati Uniti. Nel frattempo, Tarik scoprirà che Yesim lo ha ingannato e che si stava nascondendo a casa di Burcu. La perdonerà e le prometterà di divorziare da Guzide.

Oylum scopre di avere una frattura alla vertebra cervicale e rinuncia al viaggio

L'appuntamento serale con la soap turca riprenderà dal momento in cui Oylum cercherà di raggiungere gli Stati Uniti per non perdere l'opportunità di frequentare la prestigiosa accademia di danza di New York.

La ragazza verrà aiutata da Tolga a trovare un biglietto aereo e, insieme a lui, si appresterà a recarsi in aeroporto. Proprio mentre starà salendo in auto, Oylum sentirà un dolore alla mano e poco dopo perderà la sensibilità. Tolga riuscirà a convincerla ad andare in ospedale, dove i medici le scopriranno una frattura alla vertebra cervicale. Sarà una conseguenza dell'aggressione subita dalla giovane per strada pochi giorni prima e che la costringerà a un periodo forzato di riposo. Oylum dovrà rinunciare a partire per New York.

Tarik perdona Yesim nella puntata del 2 febbraio

Mentre si troverà al lavoro in ufficio insieme ad altri colleghi, Ozan subirà un'aggressione armata. Tarik scoprirà che Yesim non è fuggita, ma si è nascosta a casa di Burcu.

La donna gli ha fatto credere di essersene andata via per sempre solo per spingerlo ad assecondarla con ogni sua richiesta. Dopo aver scoperto l'inganno di Yesim, Tarik deciderà comunque di perdonarla e di darsi da fare per ottenere il divorzio da Guzide. L'uomo preparerà un nuovo accordo di divorzio da sottoporre alla moglie e rivelerà a Yesim di avere un patrimonio nascosto di cui Guzide non sa nulla.

Tarik deciderà di andare da Guzide per farle firmare i documenti, ma quando arriverà la troverà a cena con Sezai. Tarik sarà colto da un motto di gelosia e andrà su tutte le furie.

Ascolti in crescita per Tradimento

La soap con Vahide Percin è debuttata su Canale 5 lo scorso 1° dicembre con discreti risultati in termini di ascolti.

Le prime puntate sono riuscite a catturare l'attenzione di circa 1,8 milioni di telespettatori, dati in crescita se si guarda alle ultime due puntate andate in onda sabato 25 e domenica 26 gennaio, dove la media è stata vicina ai 2 milioni di telespettatori. Una tendenza positiva, che potrebbe ulteriormente migliorare dal prossimo 5 febbraio quando Tradimento andrà in onda anche nel daytime feriale di Canale 5, prendendo il posto di Endless Love.