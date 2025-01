In Tradimento, Tolga non riuscirà a trattenersi quando Oylum gli confiderà di averlo tradito con Behram. Per ovvi motivi, la loro relazione finirà, ma Tolga vorrà subito vendicarsi di Behram: si dirigerà verso l'hotel di proprietà di Behram e lo troverà nella hall. Proprio davanti a tutti, gli sferrerà un pugno sul volto, definendolo "spazzatura". Quando Tolga andrà via, l'amico di Behram proverà a capire perché non abbia cercato di difendersi, soprattutto davanti a quelle parole, ma Behram gli risponderà che Tolga ha solo ragione per quello che gli ha fatto.

Tolga scopre il tradimento di Oylum con Behram

Tolga dovrà affrontare una realtà che lo coglierà alla sprovvista. Oylum l'ha tradito con Behram, i due si sono avvicinati e baciati in un momento molto difficile per Tolga, mentre si trovava in ospedale al capezzale di Oltan, che l'ha difeso da un attacco armato da parte di un suo nemico, Taner. Oltan ha rischiato di morire, ma alla fine ce l'ha fatta e quando il padre si ristabilirà, lo porterà nell'albergo in cui alloggia di solito durante l'inverno.

Perché Oltan vive in uno yacht, ma le temperature rigide invernali, ogni anno lo costringono a rifugiarsi in un hotel. Ovviamente, un albergo di lusso, che avrà una cosa che non piacerà a Tolga: il proprietario è il suo nemico Behram.

Behram affronta una nuova minaccia

Tutto questo, però, avverrà ancora prima che Tolga scopra del tradimento da parte di Oylum. Proprio mentre la ragazza gli starà confessando ciò che è successo con Behram, quest'ultimo, nel suo hotel, apprenderà che Oltan è stato dimesso dall'ospedale e lo vedrà in compagnia di una bella ragazza, che non è altro che la sua assistente Zeliş.

Behram sa che Oltan è un ospite molto prestigioso per il suo albergo, per questo motivo chiederà ai suoi collaboratori di riservargli il miglior trattamento possibile, non vorrebbe che prendesse la decisione di andarsene per alloggiare da qualche altra parte. Proprio in quel momento, però, arriverà Tolga.

Tolga affronta Behram aggredendolo fisicamente

Tolga entrerà nella hall dell'hotel abbastanza inferocito, urlando a gran voce il nome di Behram. La sicurezza proverà a calmarlo, ma non ci sarà verso. Quando si accorgerà che è seduto in un divano a pochi passi da lui, lo raggiungerà. Behram gli dirà "se stai cercando tuo padre...", ma non riuscirà a terminare la frase perché Tolga gli dirà un pugno in pieno volto.

"Per me sei solo spazzatura", dirà Tolga prima di andare via, facendo ovviamente riferimento a ciò che fatto con Oylum. Un amico correrà subito per dare una mano a Behram, chiedendogli perché non gli ha risposto anche lui con un pugno, ma Behram sarà sincero: "Per quello che ha detto ha ragione e teme che potrebbe anche decidere di farmi fuori".