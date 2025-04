Nella seconda stagione di Tradimento, Oylum accetterà di sposare Kahraman, il cugino di Behram, nonostante sappia che quest’ultimo è ancora in vita. Una trama degna di una soap, che porta Oylum a ricevere la terza proposta di matrimonio nel giro di un solo anno. Prima Tolga, poi Behram, e ora si appresta a condividere la sua vita con un altro membro della famiglia Dicleli.

Oylum sogna l’amore, ma finisce intrappolata nel mondo di Behram

Oylum nella sua vita insegue tutto, tranne quello che vuole realmente. Lei vuole stare con Tolga, il padre di suo figlio, ma l'ingresso nella famiglia Dicleli ha solamente complicato il loro rapporto.

Affascinata da Behram, che le ha promesso una vita agiata e fatta di amore, in realtà si è trovata davanti a un uomo possessivo, pericoloso e che fa del patriarcato la sua colonna portante.

Proprio per quest'ultimo motivo Oylum rischierà di morire, perché Behram vorrebbe che la ragazza facesse solo la moglie e la mamma, non la studentessa universitaria in Ingegneria Biomedica. Quando la ragazza si accingerà ad andare in facoltà per sostenere il test d'ingresso, avrà un incidente stradale, proprio a causa dell'ennesimo sabotaggio di Behram.

Behram muore, ma Mualla nasconde la verità per trattenere Oylum

Behram non sa di non essere l’unico pronto a sabotare la vita delle persone. Zeliş sarà pronta a farlo fuori, pagando un sicario per ucciderlo.

Behram non morirà all'istante, soffrirà in ospedale, fino a quando verrà dichiarata la morte cerebrale. Mualla, la madre, lo porterà a casa per assisterlo 24 ore su 24 e obbligherà Oylum a vivere insieme a suo marito.

Una situazione che non potrà durare a lungo, perché Oylum non rimarrebbe mai in quella casa se Behram dovesse morire, così progetterà di far sposare Kahraman, suo nipote, con Oylum, così anche Can rimarrebbe in famiglia.

Non agirà da sprovveduta, perché sa che Kahraman ama Oylum, così insisterà affinché lui le chieda la mano, anche se Behram è ancora in vita, anche se attaccato a una macchina. In realtà Behram è morto, ma Mualla farà credere a tutti il contrario: svelerà la verità solo dopo che Oylum sarà diventata ufficialmente la moglie di Kahraman.

Un divorzio su delega: Oylum libera da Behram grazie a Mualla

C'è un aspetto burocratico da considerare: Oylum come può sposare Kahraman se è ancora ufficialmente sposata? Ci ha pensato Mualla a risolvere il problema: Oylum può chiedere il divorzio e sarà lei, in quanto tutrice, a rappresentare Behram in tribunale e a concedere il divorzio.

Così, quando Kahraman chiederà a Oylum di sposarlo, lei per un attimo si porrà il problema del divorzio, ma Kahraman arriverà con i documenti in mano, così sarà pronta a procedere con le pratiche. Così Oylum seguirà l'ennesimo nuovo amore e chissà se è veramente quello giusto, o se il suo destino porta ancora il nome di Tolga.