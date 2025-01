Nelle prossime puntate di Tradimento, l'amicizia tra Oylum e Selin arriverà al capolinea. Quest'ultima non accetterà le accuse dell’amica, ovvero che ha finto di amare Ozan, mentre in realtà ha sempre avuto interesse per Tolga. Durante un duro confronto, Selin arriverà addirittura a schiaffeggiare Oylum, dichiarando che tra loro non potrà più esserci alcun rapporto di amicizia.

Oylum sconvolta quando vede il video di Tolga e Selin insieme

Oylum resterà sconvolta quando sui social vedrà un video, pubblicato da alcuni paparazzi, che ritraggono Tolga insieme a Selin.

I fotografi saranno molto curiosi di questa nuova coppia e li tempesteranno di domande, chiedendo a Tolga se questa ragazza con i capelli rossi sia la sua nuova fidanzata. Ovviamente, Tolga non risponderà alle domande, ma ciò basterà a Oylum per credere che il suo ex e la sua migliore amica abbiano una relazione.

Passerà la notte in bianco, pensando a come la sua vita sia cambiata repentinamente nel giro di poche: da promessa sposa di Tolga, è diventata la tradita della situazione.

Oylum e Selin, amicizia al capolinea: lo scontro finisce con uno schiaffo

Il giorno seguente, Selin si presenterà a casa dell'amica, anche per avere un confronto con lei in merito al video che è finito online. Oylum, però, non sembrerà tanto predisposta ad avere un incontro pacifico.

Dirà a Selin che, alla fine, Tolga è un uomo libero, ma non avrebbe mai pensato che lei potesse farsi avanti con lui.

Anzi, accuserà Selin di non essere mai stata innamorata di Ozan e di aver finto solo perché in realtà amava Tolga. Selin non accetterà queste accuse, al punto che punirà l'amica schiaffeggiandola.

Selin lascerà la casa e Oylum si renderà conto di aver fatto un'accusa troppo pesante.

Le implorerà perdono, ma Selin non sembrerà disposta a tornare indietro. "La nostra amicizia non ha più senso, finisce qui, per me non esisti più", dirà Selin, lasciando Oylum in lacrime.

Selin, Tolga e il loro bacio segreto

In realtà, Oylum non ha proprio tutti i torti ad avere dei dubbi su Selin e Tolga. Perché è vero che i due non stanno insieme, ma quella notte è successo qualcosa tra loro.

Selin ha chiesto a Tolga di fermarsi da lei per bere qualcosa e i due, proprio a causa dei bicchieri di troppo, si sono lasciati andare e si sono baciati. Per la precisione è stato Tolga a baciare Selin, ma rendendosi conto di ciò che aveva combinato, si è staccato subito dalla ragazza ed è andato a casa, accompagnato dal suo autista Mustafa.

Prima di andare via, Tolga ha chiesto a Selin di dimenticare ciò che era appena successo tra loro, ma è chiaro che questa vicenda continuerà a scuotere le vite non solo di Selin e Tolga, ma anche di Oylum.