Lara andrà sulla barca di Oltan per sedurlo, ma lui la respingerà con disprezzo nella puntata di Tradimento di giovedì 6 febbraio. Le anticipazioni rivelano che Kaan manderà la ragazza da Oltan per sapere dove abbia nascosto la sua auto. Nel frattempo, Sezai andrà a trovare Guzide in ospedale e lascerà sotto il suo cuscino una lettera per lei. Infine, Tarik proporrà a Yesim di andare a vedere una casa in costruzione che vorrebbe acquistare per loro.

Kaan ancora deciso a riprendere la sua auto

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che, nella puntata di giovedì 6 febbraio, Oltan troverà Lara sul suo yacht al suo ritorno.

La ragazza spiegherà di essere entrata approfittando di un momento di distrazione dei suoi uomini. Lara inizierà a parlare con Oltan commentando la sua barca e dicendogli che quando ci era stata la prima volta aveva troppa paura per notarne la bellezza. "Ora non ho niente da temere e volevo farti visita", dirà Lara avvicinandosi sempre di più a Oltan. L'imprenditore fingerà di stare al gioco e le chiederà come mai lei e Kaan non siano partiti, come aveva ordinato. "La barca che ci hai mandato aveva il motore guasto", dirà Lara, ma Oltan la correggerà: "Non c'era benzina". Stanco di ascoltare la ragazza, Oltan cambierà subito tono e le metterà le mani al collo: "Perché sei qui?", chiederà con aria minacciosa.

Lara sarà costretta a dire la verità: "Mi ha mandata Kaan per sapere dove sia la sua macchina". "Ha detto che sono molto carina e che è difficile resistermi", continuerà la ragazza, mentre Oltan la guarderà con aria di sfida.

I pensieri di Sezai per Guzide

Nel corso della puntata in onda giovedì 6 febbraio, Lara spiegherà a Oltan quello che le ha detto Kaan: "Vai a sedurre Oltan e scopri dov'è l'auto".

L'imprenditore rifiuterà Lara e la spingerà fuori dalla barca, rimproverando gli uomini che si sono distratti e l'hanno fatta entrare. "Di' a Kaan di non farsi più vedere" intimerà Oltan, "La polizia lo sta cercando ovunque". La ragazza sarà costretta ad andare via di corsa, mentre Oltan farà portare via gli uomini di sicurezza.

Nel frattempo, Sezai continuerà a scrivere lettere e poesie per Guzide, che lotterà tra la vita e la morte in ospedale. L'uomo si recherà da lei e sistemerà sotto il suo cuscino una delle lettere che ha scritto. Sezai le prenderà la mano per qualche secondo e poi andrà via, distrutto al pensiero di poterla perdere. Tarik, invece, proporrà a Yesim di andare con lui a vedere una casa in costruzione, perché vorrebbe acquistarla per loro.

L'attentato all'azienda di Ozan e l'incidente di Guzide

Nelle puntate precedenti, Ozan ha trovato lavoro presso una nuova azienda. Per il ragazzo tutto sembrava essersi rimesso a posto, quando all'improvviso un gruppo di uomini ha fatto irruzione negli uffici. Il proprietario dell'azienda ha perso la vita e Ozan ha assistito impotente alla sparatoria.

Poco dopo l'accaduto, il ragazzo ha subito avvisato Guzide, che si è messa in macchina per raggiungerlo in questura. Nel frattempo, Oylum ha telefonato a sua madre, decisa a rivelarle la verità sui suoi studi. Guzide stava per rispondere alla chiamata, quando il suo cellulare è caduto in macchina. La giudice ha perso il controllo dell'auto e un camion l'ha travolta in pieno. Guzide è stata portata in ospedale in condizioni gravi e i medici hanno dato poche speranze alla sua famiglia.