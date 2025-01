Guzide lotterà tra la vita e la morte a causa di un incidente stradale nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che, per una distrazione, la donna perderà il controllo dell'auto e verrà travolta da un tir. Oylum sarà la prima a scoprire l'accaduto perché telefonando a sua madre, risponderà un'infermiera. Tutta la famiglia vivrà ore di angoscia nel corridoio dell'ospedale e presto arriverà anche Tarik. Yesim sarà furiosa con il suo compagno, che è corso in ospedale non appena informato, lasciandola da sola a cena. I medici non saranno ottimisti e le condizioni di Guzide saranno molto gravi.

Una distrazione che cambierà tutto in Tradimento

La tensione sarà alle stelle per i protagonisti di Tradimento, che rischieranno di perdere Guzide. Tutto avrà inizio quando all'azienda in cui lavora Ozan ci sarà un'irruzione e il suo datore di lavoro perderà la vita. Il ragazzo telefonerà a sua madre dicendole che sta bene e si trova alla stazione di polizia e Guzide si metterà in macchina per correre da lui. Come sempre, la donna avvertirà anche Tarik di quello che sta succedendo. Mentre si troverà in auto, Guzide riceverà una chiamata da Oylum, pronta a dirle la verità sui suoi studi. Il telefono, però, cadrà dalla mano della giudice che nel tentativo di recuperarlo perderà il controllo della macchina e sarà travolta da un tir.

Le condizioni di Guzide saranno sin da subito molto gravi e la donna verrà portata urgentemente in ospedale. La sua famiglia sarà informata di quanto è accaduto e la prima a sapere dell'incidente sarà Oylum, perché continuerà a chiamare Guzide e le risponderà un'infermiera del pronto soccorso: "Sua madre ha avuto un incidente, le sue condizioni sono gravi".

La ragazza e Tolga si precipiteranno da Guzide e saranno disperati all'idea di poterla perdere.

La rabbia di Yesim e il consiglio inaspettato di Burcu

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim guarderà con Burcu degli appartamenti di lusso in cui le piacerebbe andare a vivere con Tarik. All'arrivo del suo compagno, la donna preparerà una cena, ma il momento di serenità sarà interrotto dalla telefonata di Oylum, che avvertirà il padre delle gravi condizioni in cui versa Guzide.

Tarik correrà ancora una volta da sua moglie facendo infuriare Yesim, che non si preoccuperà minimamente della brutta situazione che sta passando la famiglia. Al contrario, la donna rimprovererà Tarik: "State divorziando, perché vai da lei?". In ospedale, Oylum e Nazan si stringeranno in un abbraccio disperato e la dottoressa non lascerà molto spazio alla speranza. Nel frattempo, Burcu consiglierà a Yesim di approfittare di questo momento per avvicinarsi ai figli di Tarik. "Vai in ospedale e stai vicino a tutti loro", dirà, ma Yesim non sembrerà affatto convinta di fare questo passo.

Oylum non ha ancora detto a Guzide che non sarà un medico

Tra Ozan e Guzide c'è stato un riavvicinamento molto importante.

Guzide ha scoperto che Ozan si è licenziato da tre mesi, ma non si è infuriata con lui, come invece temeva il ragazzo. Al contrario, Guzide è andata a trovare Ozan e ha ascoltato le sue ragioni, appoggiando la sua decisione: "Puoi lavorare ovunque". Il ragazzo è stato molto felice della reazione di sua madre e, in poco tempo, ha trovato un altro lavoro in un'azienda in cui si sente apprezzato. Oylum, invece, non è ancora riuscita a dire a sua madre la verità sulle sue aspirazioni. La ragazza è stata ricoverata in ospedale per una vertebra rotta e il medico ha detto a Guzide: "Oylum deve dire addio alla danza". Tuttavia, la giudice non ha capito cosa volesse dire la neurologa e Oylum le ha spiegato che si era iscritta a un corso di tango con Tolga. Guzide è ancora convinta che sua figlia presto riprenderà gli studi di medicina e non immagina che non frequenta l'università da due anni.