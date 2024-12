Yesim metterà in scena uno scippo e fingerà di star male per far tornare Tarik da lei nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che l'avvocato non risponderà più alle chiamate di Yesim dopo averla lasciata, ma lei studierà un piano per riportarlo a casa. Burcu chiamerà Tariik dicendo che Yesim è in gravi condizioni. L'avvocato cederà e correrà a casa dalla donna che in realtà avrà solo qualche graffio.

Tarik lascerà Yesim ma lei non si arrenderà

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik lascerà Yesim quando si accorgerà che ha mentito sull'aggressione a Guzide.

L'uomo sarà molto duro con la sua compagna, tanto che non risponderà alle sue telefonate e sembrerà non avere nessuna intenzione di perdonarla. Yesim sarà disperata e proverà in tutti i modi a tornare con Tarik, usando persino la sua bambina. Alla piccola Oyku, la donna chiederà di piangere al telefono per impietosire Tarik, ma non servirà a nulla. Nel frattempo, l'avvocato si concentrerà sulla famiglia di Guzide, sia per tirare fuori dai guai sua moglie che si troverà dietro le sbarre con l'accusa di calunnie e sia per Oylum. Tarik, infatti, scoprirà che sua figlia non studia medicina come aveva raccontato a tutti. Questo segreto sembrerà riunire padre e figlia che dopo essersi chiariti ricuciranno il loro rapporto.

Tutto questo non piacerà affatto a Yesim che si renderà conto che Tarik potrebbe non tornare davvero più da lei. La donna non si perderà d'animo e metterà a punto un piano aiutata dalla sua amica Burcu.

Il piano di Yesim per riavere Tarik con sé

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim pagherà un ragazzo per mettere in scena uno scippo.

La donna sarà trascinata per qualche metro sull'asfalto e finirà in ospedale. Burcu sarà pronta a chiamare Tarik fingendosi disperata e l'uomo risponderà alla telefonata mentre sarà in compagnia di Oylum. Burcu racconterà a Tarik che Yesim è in pessime condizioni dopo essere stata derubata e gli mentirà, dicendo che la donna rifiuta il ricovero in ospedale.

In realtà, il medico dimetterà Yesim dopo una piccola medicazione perché avrà appena qualche graffio. Allarmato dalla chiamata, Tarik accompagnerà Oylum a casa e partirà per raggiungere Yesim. Quest'ultima si farà fasciare dalla sua amica per far sembrare la sua situazione più grave di quella che è in realtà. Yesim raggiungerà il suo scopo perché Tarik tornerà a casa proprio come desiderava.

Perché Burcu odia Guzide?

Burcu è la vicina di casa di Yesim e si è alleata con lei contro Guzide. Il rancore della donna nei confronti della giudice risale ad una causa di divorzio in cui Guzide aveva affidato suo figlio Emre alla nonna. Dopo un breve periodo di tempo, il bambino è tornato a casa con sua madre, ma Burcu continua a fomentare odio contro la giudice, tanto che ha raccontato a Yesim che Guzide è una donna senza scrupoli e certamente farà di tutto per tenere Tarik legato a sé.