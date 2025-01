Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che nella puntata che andrà in onda lunedì 6 gennaio alle ore 20:50 su Rai 3, Rosa bacerà Pino e poi dovrà riflettere sul da farsi, visti i suoi sentimenti per Damiano. Nel frattempo, Luca andrà fuori città per dei controlli medici. Giulia, invece, riceverà una notizia sconcertante riguardante Don Antoine. Spazio anche alle vicende di Marina, che si infurierà quando verrà a sapere che Roberto ha invitato a cena i Gagliotti senza consultarla.

Rosa e Pino si baciano

Rosa Picariello vivrà turbamenti a causa delle novità sentimentali.

La madre del piccolo Manuel, infatti, bacerà inaspettatamente il postino Pino, evento che la porterà a riflettere. Rosa si troverà a guardare in faccia la realtà: non è così attratta dal postino, a causa di Damiano Renda, che non è riuscita ancora a dimenticare. Luca De Santis, invece, sarà ancora alle prese con la sua malattia, l'Alzheimer. Il dottore dovrà quindi lasciare temporaneamente Napoli per recarsi in un'altra città per alcuni controlli medici.

Giulia riceve una notizia sconcertante su Don Antoine

Nel frattempo, Giulia Poggi rimarrà a Napoli e riceverà una notizia sconcertante riguardante Don Antoine. Le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono ancora cosa accadrà al prete del centro storico.

Visti gli ultimi accadimenti, ossia l'avvicinamento a Rosa, sfociato quasi in un bacio, il parroco potrebbe decidere di prendere una strada diversa: lasciare Napoli per continuare la sua missione di fede altrove o addirittura lasciare il sacerdozio. Per avere certezze però occorrerà attendere la messa in onda delle puntate.

A casa Ferri, intanto, l'atmosfera non sarà delle migliori, con Marina e Roberto che avranno l'ennesima discussione. Motivo del contendere, questa volta, sarà un invito a cena che l'imprenditore farà ai Gagliotti, senza consultare la sua consorte. Marina mediterà vendetta e a farne le spese saranno i suoi ospiti.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Bice ha organizzato una festa per Capodanno

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Bice ha organizzato una festa per Capodanno, invitando Mariella e preannunciandole grandi novità in vista per lei.

Nel frattempo, Nunzio ha deciso di trascorrere l'ultimo giorno del 2024 nel seminterrato, da solo con Rossella. Per creare un'atmosfera intima e senza intrusioni, Cammarota ha chiesto a Diego di obbligare Samuel a lavorare la sera di San Silvestro. Spazio anche alle vicende di Rossella, che ha scoperto che Fusco ha preso di mira Enrica Sanseverino.