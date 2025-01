Pelayo rivelerà a Catalina che Cruz gli ha ordinato di sposarla per allontanarla da La Promessa. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Catalina avrà un confronto con Pelayo, che finalmente deciderà di essere sincero fino in fondo con lei: "La marchesa mi ha imposto di sedurti". Il conte ammetterà di aver mentito per mesi a Catalina e spiegherà che Cruz lo aveva spinto tra le sue braccia per liberarsi di lei. Catalina sarà sconvolta e indignata e chiuderà definitivamente con Pelayo. Lui proverà a spiegare che il suo amore è diventato sincero con il tempo, ma la donna sembrerà irremovibile.

Pelayo senza più segreti racconterà il suo arrivo a La Promessa

Pelayo sarà sincero fino in fondo con Catalina e le rivelerà il vero motivo per cui è rimasto a La Promessa. Nelle prossime puntate, il conte e Catalina porteranno avanti la loro storia d'amore tra alti e bassi, ma vivranno anche un periodo di lontananza. La figlia di Alonso lascerà Pelayo e avrà una breve relazione con un altro uomo, ma non riuscirà mai a dimenticare il conte. Catalina si renderà conto che Pelayo è l'unico uomo della sua vita e lo farà tornare al palazzo per ricominciare da zero. Tutto sembrerà risolto e la storia d'amore di Catalina e Pelayo procederà a gonfie vele, fino a quando lei capirà di essere incinta. La donna darà la notizia al conte e ammetterà di essere stata con un altro uomo e questo destabilizzerà Pelayo.

Dopo averci pensato, il conte salverà l'onore di Catalina assumendosi la responsabilità della sua gravidanza, pronto a sposarla. Arrivati all'altare, però, Pelayo lascerà Catalina, facendola cadere nella disperazione. Dopo diversi giorni, il conte tornerà a La Promessa per chiarire definitivamente con Catalina e non tralasciare più nulla.

La delusione di Catalina sembrerà insanabile

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Catalina e Pelayo ci sarà un incontro in cui, per la prima volta, non ci saranno segreti. Il conte si aprirà finalmente con la donna e le dirà di averle mentito per mesi su una cosa molto importante. "Ricordi che ho dato dei soldi a Cruz?", dirà Pelayo, "L'ho fatto perché mi ha ricattato e io non volevo che ti dicesse il vero motivo per cui ero a La Promessa".

Catalina non riuscirà a capire dove vuole arrivare il conte, ma lui sarà più chiaro: "Cruz mi ha imposto di sedurti e portarti lontano da qui. La sua ossessione era liberarsi di te". Catalina sarà sconvolta dalle parole del conte e si sentirà ingannata. Pelayo proverà a spiegarle di essere innamorato davvero di lei, ma Catalina non vorrà più sentire ragioni: "Non voglio rivederti per il resto della mia vita".

Il racconto sulla famiglia di Pelayo

Nelle puntate in onda in Italia, Catalina ha scoperto che Pelayo è un trafficante e si è presa del tempo per riflettere sulla loro relazione. La donna ha deciso di rimandare il matrimonio per essere sicura di potersi fidare ancora di lui. Pelayo ha chiesto diverse volte perdono a Catalina e ha provato a intenerirla con la storia della sua famiglia.

Il conte ha raccontato che suo padre difendeva la pace e per questo è stato ucciso. Pelayo ha spiegato che è diventato un trafficante perché era rimasto senza denaro ed era l'unica via d'uscita che ha trovato.