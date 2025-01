Tarik si chiuderà in bagno e piangerà sulle foto di Guzide e della sua famiglia nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Guzide chiederà il divorzio a suo marito e pretenderà di ottenere il suo patrimonio più un grosso risarcimento. Tarik tornerà a casa da Yesim che sarà molto felice di pensare al prossimo matrimonio. Tarik, però, non sarà affatto entusiasta e con una scusa si allontanerà da Yesim per restare da solo.

Guzide decisa a vendicarsi di suo marito

Tarik avrà sempre più difficoltà a gestire i suoi sentimenti, soprattutto quando Yesim continuerà a fargli pressioni perché vuole sposarlo.

L'uomo proverà a far capire alla sua compagna che la loro vita è già perfetta così, ma lei non vorrà saperne e pretenderà l'ufficialità della loro relazione. A questo proposito, Guzide sembrerà facilitare la vita alla sua rivale, perché sarà pronta a divorziare da suo marito. La giudice non si limiterà a concedere il divorzio a Tarik, ma si rivolgerà al suo avvocato di fiducia, Handan, per ottenere il massimo da lui. "Voglio prendergli tutto", dirà Guzide. Presto Tarik riceverà la visita di Handan che gli illustrerà il protocollo del divorzio con le richieste di sua moglie e resterà senza parole. L'uomo leggerà che Guzide vuole la casa di famiglia, la villa a Bakirkoy e persino il suo ufficio, oltre al risarcimento di un milione di dollari.

Tarik cercherà subito un confronto con Guzide e proverà a parlarle con la calma, dicendole che la casa spetta a lei, ma che lui vorrebbe almeno l'ufficio. L'uomo, inoltre, spiegherà a sua moglie che non ha un milione da darle, ma lei sarà irremovibile "Chiedilo in prestito ai tuoi amici facoltosi, non mi interessa come farai".

Tarik sarà costretto a firmare l'accordo, ma quando resterà da solo si renderà conto che oltre a perdere il suo patrimonio ha perso anche la sua famiglia.

La felicità di Yesim per il prossimo divorzio di Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik tornerà da Yesim e le prometterà che presto si sposeranno. La donna inizierà a fantasticare sulle nozze tra le braccia del suo compagno, ma lui avrà uno sguardo assente e per nulla entusiasta.

Tarik si chiuderà in bagno e si metterà a guardare le foto con Guzide e i suoi figli e scoppierà a piangere. L'uomo non potrà trattenere le lacrime pensando che tutto quello che ha costruito in trent'anni sta andando in fumo. L'indomani, Guzide si sveglierà di ottimo umore e si recherà da Selin per fare pace con Oylum. La donna andrà nella stanza di sua figlia e proverà a svegliarla per fare colazione con lei. Quando vedrà il messaggio sul suo cellulare, però, cambierà idea. Guzide, infatti, intercetterà il messaggio di Tarik che chiede a sua figlia un consiglio per l'anello di fidanzamento da regalare a Yesim.

Tarik ha scoperto che Oylum ha mentito sui suoi studi

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum è stata scagionata dalla pesante accusa di omicidio stradale.

La ragazza ha festeggiato con la sua famiglia, ma Guzide è stata arrestata per calunnia dopo aver accusato il giudice di corruzione. Tarik e Sezai hanno unito le forze per aiutare Guzide e per questo il padre di Oylum è rimasto ad Ankara. Qui, l'uomo, è stato ospitato a casa di Selin e ha subito capito che Oylum effettuava da lì le sue videochiamate. La ragazza, messa alle strette, ha dovuto confessare: "Sono stata espulsa dall'università". Ora Tarik conosce il segreto di sua figlia e questo lo unisce ancora di più a Oylum, in perenne conflitto con Guzide.