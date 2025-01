Le anticipazioni turche della soap tv Tradimento annunciano momenti di grande sofferenza per la famiglia Yenersoy, poiché Guzide finirà in terapia intensiva dopo un incidente. Tarik, Ozan e Oylum avranno rimorsi per come si sono comportati con la loro cara, che ora lotta tra la vita e la morte. Nel frattempo, Tolga sarà al fianco di Oylum nel delicato momento che sta attraversando. La tensione sarà palpabile quando Yesim arriverà in ospedale.

Guzide è in pericolo di vita in terapia intensiva

L'incidente di Guzide provocherà uno scossone nella famiglia Yenersoy, che si troverà al capezzale della loro amata.

I figli e l'ormai ex marito saranno affranti, temendo di perdere Guzide. Tarik vivrà di rimpianti per il male fatto alla consorte, tradendola per anni con un'altra donna. Lo stesso varrà per Oylum, che si renderà conto di aver mentito a sua madre, nascondendole i suoi progetti per il futuro e il suo trasferimento negli Stati Uniti. Ozan, intanto, vivrà momenti di tensione con suo padre Tarik, dovuti sia alle condizioni critiche di Guzide sia a un evento che porterà scompiglio: l'arrivo di Yesim in ospedale.

Ozan continua a fidarsi di Oltan

Tarik dovrà fare i conti con la sua nuova compagna e con la paura di perdere Guzide. L'avvocato Yenersoy sarà anche certo di non voler rinunciare a Yesim, al punto da difenderla a spada tratta dalla sua famiglia.

Nel frattempo, Tolga proverà a confortare Oylum, che non avrà ancora accantonato l'idea di andare a New York per rincorrere il suo sogno di diventare ballerina. Ozan, invece, continuerà a fidarsi di Oltan, incurante degli affari loschi dell'uomo e di quanto ha già tramato alle sue spalle. Dopo aver affrontato il gelido e implacabile volto della morte, la famiglia Yenersoy si troverà a dover fare i conti con una serie di nuovi errori e complicazioni.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Oylum ha picchiato la testa contro il marciapiede

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Oylum è stata scarcerata poiché è stata accertata la responsabilità di Tim nell'omicidio stradale. Il figlio dell'ambasciatore è stato quindi arrestato, mentre la minore degli Yenersoy è tornata alla sua vita.

Tolga, intanto, ha continuato a corteggiare Oylum, che però non è riuscita a lasciarsi andare con il giovane, essendo intenzionata a lasciare al più presto la Turchia.

Nel frattempo, Guzide ha invitato sua figlia a cena a casa con Sezai, ma poco prima di recarsi all'appuntamento con sua madre, è intervenuta in un'aggressione per strada. Il malvivente si è infuriato con Oylum, spingendola rovinosamente a terra e facendole picchiare la testa contro il marciapiede.