Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano nuovi sviluppi nelle vicende sentimentali dei protagonisti del dating show. Le indiscrezioni trapelate sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Giovanni uscirà sia con Margherita che con Morena, ma con quest'ultima le cose non andranno bene.

Nel frattempo Maurizio troverà l'amore, mentre Gemma Galgani conoscerà un nuovo cavaliere. Spazio anche alle vicende dei tronisti, con Tina Cipollari che farà richiamare un corteggiatore scartato in precedenza e inoltre uscirà a cena con Cosimo.

Giovanni esce con Morena, ma le cose non vanno per il verso giusto

Morena e Margherita, come già successo in passato con Mario Cusitore, saranno anche questa volta alle prese con lo stesso cavaliere. Entrambe le dame usciranno con Giovanni; tuttavia, le cose tra il ragazzo e Morena non andranno bene, mentre con Margherita l'uscita avrà risvolti positivi. Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende di Tina Cipollari, intenzionata a trovare l'amore a Uomini e donne. L'opinionista della trasmissione, diventata ormai anche tronista, uscirà a cena con Cosimo. Inoltre, Tina verrà a sapere che uno dei corteggiatori scartati in precedenza possiede una Ferrari, e questo particolare le farà riconsiderare la sua decisione, richiamando il signore.

Maurizio trova l'amore nello studio di Uomini e Donne

Nel frattempo, ci sarà una bella notizia poiché Maurizio troverà l'amore a Uomini e Donne. Le anticipazioni non chiariscono il nome della dama che farà breccia nel cuore del protagonista del parterre. Tuttavia, stando alle puntate andate in onda su Canale 5, la donna in questione potrebbe essere Cristina, con la quale c'è stata fin da subito una certa affinità.

Ci sarà anche spazio per le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che conoscerà un signore arrivato in studio per corteggiarla. La dama torinese consentirà all'uomo di rimanere per approfondire la conoscenza. Intanto, Barbara De Santi rifiuterà la corte di un signore che si presenterà in studio per lei.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Antonietta si è lamentata di Raimondo

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Antonietta è uscita a cena con Raimondo, ma non si è trovata a suo agio. La signora si è lamentata del cavaliere, che a suo dire avrebbe usato il cellulare per molto tempo durante la serata.

Tuttavia, Raimondo ha rivelato di essere stato al telefono soltanto cinque minuti per questioni lavorative. Nel frattempo, nulla di fatto per Barbara De Santi, che ha chiuso le conoscenze con alcuni corteggiatori arrivati in studio.