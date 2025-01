Viola sarà vittima di una rapina nelle puntate di Un posto al sole dal 20 al 24 gennaio e le anticipazioni rivelano che per lei sarà un grande spavento. Nel frattempo, Rossella sarà al centro dei pettegolezzi dopo le accuse mosse contro Fusco e questo la farà stare male anche fisicamente. Ci saranno belle novità per Rosa che inizierà la sua storia d'amore con Pino e ricomincerà la scuola con entusiasmo. Infine, Renato studierà un modo per liberarsi di Valeria perché vorrebbe Niko accanto a Manuela.

Nuove tensioni a Un Posto al sole

Viola tornerà al centro delle trame con uno spiacevole episodio.

La fidanzata di Damiano, infatti, sarà di ritorno da una visita guidata quando subirà un'aggressione per una rapina. Per Viola sarà difficile riprendersi dallo spavento e gli incubi del passato torneranno a bussare alla sua porta, ma Ornella le sarà di grande aiuto per affrontare tutto. Nel frattempo, Damiano si metterà subito al lavoro per rintracciare i due brutti ceffi che hanno rapinato la sua fidanzata. Le ricerche del poliziotto non daranno subito i loro frutti e nel frattempo Viola si renderà conto di avere bisogno di condurre una vita più tranquilla. Non sarà una settimana facile neanche per Rossella che dovrà fare i conti con le pesanti accuse mosse contro Fusco. La decisione di Enrica che si è tirata indietro all'ultimo momento e ha rinunciato a denunciare il primario per molestie, metteranno Rossella in una posizione molto difficile.

La giovane dottoressa sarà additata come una calunniatrice e l'aria in ospedale sarà irrespirabile per lei.

Rosa volterà pagina con Pino

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Rossella sarà al centro dei pettegolezzi dei suoi colleghi e si sentirà in profondo imbarazzo. Michele e Silvia subiranno indirettamente tutto quello che sta passando la ragazza e non sapranno come aiutarla a superare questo momento.

Il forte stress accumulato in ospedale si ripercuoterà anche sulla salute di Rossella che farà preoccupare tutti. Ci saranno giorni più leggeri per Rosa che finalmente si sentirà libera di lasciarsi andare con Pino. La nuova storia d'amore farà molto bene alla madre di Manuel che ricomincerà a frequentare la scuola con determinazione ed entusiasmo.

Tutto sembrerà procedere per il meglio, ma qualche insicurezza tornerà ad affacciarsi nella vita di Rosa. Infine, Renato si schiererà dalla parte di Manuela e sarà deciso a sbarazzarsi di Valeria affinché suo figlio torni con la sua ex.

Rossella risolverà i suoi problemi con Fusco?

Rossella sta vivendo un periodo davvero difficile, perché da vittima è passata ad essere la carnefice agli occhi di tutti. Come farà ad uscire da questa situazione? C'è solo un modo per risolvere il problema: che Enrica cambi idea. La giovane collega di Rossella ha ammesso di essere stata molestata e si è detta certa di voler denunciare il primario. All'ultimo momento, però, la ragazza si è lasciata intimorire da Fusco e ha iniziato a credere di aver travisato la sua gentilezza.

Rossella è rimasta sola contro tutti e questo l'ha portata dalla parte del torto. Il primario, infatti, è molto stimato e benvoluto da tutti ed è molto difficile scalfire l'immagine pubblica che si è creato negli anni. Enrica cambierà idea? La ragazza potrebbe farlo quando vedrà Rossella stare male o quando Fusco tenterà ancora un approccio con lei. Il primario, tuttavia, è molto furbo e certamente per un po' di tempo resterà al suo posto. L'unica speranza, quindi, resta l'empatia di Enrica che potrebbe farla tornare sui suoi passi.