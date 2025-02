Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano nuove scoperte che permetteranno a Jana di approfondire il passato di sua madre. Pia verrà a conoscenza dell'esistenza di un passaggio segreto dietro la parete della camera di Cruz e, grazie a Teresa, entrerà in possesso di alcune lettere di Dolores trovate al suo interno. Pia consegnerà le lettere a Jana, che deciderà di proseguire le indagini da sola per fare luce su ciò che è accaduto anni prima a sua madre.

Jana riceve le lettere di Dolores trovate nel passaggio segreto

Teresa rivelerà a Pia l'esistenza di un passaggio segreto a La Promessa.

Pia verrà anche informata delle lettere trovate nella camera, nelle quali viene fatto riferimento a una donna. Pia capirà subito che si tratta di Dolores. Avendo tra le mani le lettere riguardanti la madre di Jana, forte dell'amicizia che le lega, Pia le confesserà tutto. Jana avrà ulteriori indizi che le permetteranno di scoprire qualcosa in più sul suo passato.

Jana e Pia cercano di accedere a un'altra porta del passaggio segreto

Jana chiederà a Teresa e Pia di continuare a indagare per conto proprio su quanto scoperto fra le mura de La Promessa. Durante le indagini per fare luce su Dolores e il suo passato, Jana troverà un'ulteriore porta nel passaggio segreto e si avvarrà dell'aiuto di Pia per provare ad aprirla.

Nel frattempo, Martina si fidanzerà con Jacobo, che arriverà alla tenuta conoscendo la famiglia De Lujan. Intanto, i marchesi non se la passeranno bene, dato che saranno in rovina. La crisi economica di Alonso e Cruz non colpirà soltanto i signori, ma anche la servitù: il cibo inizierà a scarseggiare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana distrutta per la partenza di Curro e Manuel

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Curro ha deciso di partire per il fronte, mentre Martina ha tentato di dissuaderlo dall'arruolarsi. Non riuscendo a far cambiare idea al suo ex fidanzato, ha chiesto aiuto a Manuel per convincere Curro a restare alla tenuta.

L'erede del marchesato, per proteggere suo cugino, ha deciso di andare a combattere insieme a lui. Jana è stata avvertita da Manuel della sua decisione, lasciandola distrutta dal dolore. Cruz, invece, ha scoperto la decisione di suo figlio attraverso una lettera. La marchesa ha avuto una reazione rabbiosa leggendo le parole di Manuel, distruggendo tutta la camera da letto. Maria Antonia, migliore amica della marchesa, è arrivata a palazzo per aiutare Cruz a superare le difficoltà di questo periodo. C'è stato spazio anche per le vicende di Catalina, che ha lasciato la tenuta per rifugiarsi nell'hangar dopo le ultime liti con la marchesa.