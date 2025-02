Lope e Santos arriveranno alle mani nella puntata de La Promessa di venerdì 7 febbraio. Le anticipazioni rivelano che il cuoco sarà stanco delle provocazioni del lacchè e gli darà un pugno. Lo scontro fisico sarà interrotto dall'arrivo di Vera che dividerà i due e sarà furiosa con Santos. Nel frattempo, Tadeo chiederà l'aiuto di Catalina per la gestione delle terre di Adriano, ma lei rifiuterà pensando che sia un trappola da parte di Cruz. Infine, Alonso metterà alle strette Lorenzo, rivelando di aver scoperto il piano di sua moglie ai danni di Catalina.

Catalina rifiuterà il suo aiuto ad Adriano per le terre da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la rivalità tra Santos e Lope si farà sempre più accesa a causa dell'amore per Vera. Il lacchè si divertirà a provocare Lope vantandosi di aver conquistato la sua ex e il cuoco sarà sempre più nervoso. Romulo noterà il malumore tra la servitù e non esiterà a rimproverare duramente Santos per il suo atteggiamento. Il lacchè non ascolterà l'avvertimento di Romulo e continuerà a stuzzicare Lope che alla fine gli metterà le mani addosso. Tra Santos e Lope avrà inizio uno scontro fisico che terminerà con un pugno al lacchè da parte del cuoco. In quel momento arriverà Vera che correrà a dividere i due ragazzi e Lope sarà furioso con lei, perché la sua scelta ha causato tutto questo.

Nel frattempo, Tadeo andrà da Catalina a chiederle aiuto per suo figlio Adriano. L'uomo spiegherà a Catalina che il figlio del suo mezzadro si trova in difficoltà con la gestione dei terreni dopo la morte di suo padre. La marchesina ascolterà il racconto di Tadeo che le spiegherà che il ragazzo non era pronto al lutto e tantomeno a prendere il posto di suo padre.

Alonso scoprirà il piano di Cruz

Nella puntata de La Promessa di venerdì 7 febbraio, Catalina non si sentirà in grado di poter aiutare Adriano. La ragazza, in realtà, penserà che la richiesta sia il frutto di un'atra strategia di Cruz nei suoi confronti e rifiuterà per questo. Nel frattempo, Santos chiederà a Vera di assisterlo per il dolore alla mano, provocato dallo scontro con Lope.

La cameriera sarà molto chiara e gli ribadirà che sta con lui solo perché l'ha ricattata. "Io amo Lope", dirà Vera, "Non mi innamorerò mai di te". Ci sarà ampio spazio anche per Alonso che metterà Lorenzo alle strette, dicendogli che è a conoscenza del suo piano con Cruz. Il Capitano farà finta di non capire, ma quando il marchese gli dirà che sua moglie vuole rinchiudere Catalina in manicomio dovrà ammettere tutto.

La fine della storia d'amore di Lope e Vera

Nelle puntate precedenti, c'è stato un salto temporale che ha visto diversi cambiamenti, sia tra i marchesi che nella servitù. Vera ha lasciato Lope per Santos e questo ha mandato in crisi il cuoco. La cameriera, in realtà, è stata costretta a lasciare il suo fidanzato perché il lacchè ha minacciato di dire a tutti che è la figlia dei duchi.

Vera sta con Santos, ma non lo ama e soprattutto non vuole avvicinarsi fisicamente a lui in nessun modo. La ragazza ha accettato solo di fingere di essere una coppia con lui e per adesso a Santos questo basta. Il lacchè, infatti, può considerare vinta la sua sfida con Lope.