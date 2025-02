In Tradimento, Tarik cercherà di incastrare la moglie Güzide accusandola di adulterio. Farà pubblicare online delle foto che la ritraggono insieme a Sezai, le stesse scattate dall'investigatore privato ingaggiato da Yeşim.

Yeşim trama contro Güzide e inganna Ozan con delle foto compromettenti di sua madre

Nelle puntate che andranno in onda a breve su Canale 5, Yeşim vorrà incastrare Güzide, facendo credere a Ozan che la madre abbia una relazione con Sezai, nonostante sia legalmente una donna sposata. Ingaggerà un investigatore privato, chiedendogli di trovare qualche prova che possa incastrare Güzide.

L'uomo la sorprenderà insieme a Sezai, ma non sarà un momento di intimità, lui la starà accompagnando in giro per Istanbul per trovare il giusto ufficio per la sua nuova attività di avvocato. Yeşim invierà queste foto a Ozan, causando non pochi guai, visto che il ragazzo crederà che la madre abbia veramente una relazione con Sezai. Invece di parlarne con lei, andrà da Sezai e lo inviterà a stare lontano dalla madre.

Sezai arrestato per spaccio, mentre Güzide crede sia in Canada

Sezai obbedirà alla richiesta di Ozan, fino a quando Güzide scoprirà tutto e chiederà al figlio di non impicciarsi nella sua vita. Güzide e Sezai si riavvicineranno, anche se lui avrà altri problemi da affrontare: andare in Canada per provare a parlare con sua figlia Ipek, che non vede da 14 anni.

Güzide sarà convinta che Sezai sia in Canada, mentre Sezai, nella strada che porta in aeroporto, è stato arrestato con l'accusa di essere dietro a un traffico di droga. In tutta questa storia c'è lo zampino di Tarik, che userà il telefono di Sezai per comunicare con Güzide e fargli credere che l'uomo sia veramente in Canada.

Tarık incastra Güzide con delle accuse di adulterio online

Tarik non farà solo questo: avrà tra le mani le foto scattate dall'investigatore privato e facendo dei tagli qua e là, pubblicherà quelle foto online affinché la moglie venga accusata di adulterio.

Elmas arriverà a casa di Güzide e le mostrerà ciò che è presente online.

"La giudice Güzide Özguder, che è stata rimossa dal suo incarico per aver accettato delle tangenti, ha commesso un altro errore: anche se è ancora sposata, ha un amante. Siamo sorpresi di vedere le sue foto insieme all'avvocato Sezai Okuyan", si leggerà nell'articolo.

"Tarik, cosa hai combinato", dirà Güzide, che vorrebbe affrontarlo al telefono, ma tutti le consiglieranno di non farlo. La donna chiederà a Elmas di rimuovere la notizia, ma l'avvocatessa le chiederà un favore: non cedere alla tentazione di rispondere ai commenti sui social, perché questi potrebbero giocare a suo sfavore.