Agata e Mimmo mentiranno ai coniugi Puglisi e fingeranno di frequentarsi nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 9 dal 10 al 14 febbraio. Per Agata sarà l'unico modo di uscire di casa dopo la punizione di Ciro.

Le anticipazioni rivelano che intanto Salvatore studierà un modo per far tornare insieme i suoi suoceri, mentre Marcello soffrirà per l'assenza di Adelaide. Ci saranno novità anche per Enrico che potrà riabbracciare Anita. La bambina, tornata a Milano con la zia Lea, sarà molto fredda con Marta. Infine, Umberto scoprirà che sua figlia frequenta un uomo e la metterà alle strette per capire chi sia.

Salvatore deciso a far tornare Luisa da suo marito

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 annunciano che sarà una settimana piuttosto complicata a casa Puglisi. Dopo aver punito sua figlia per l'uscita con Roberto, Ciro sarà molto nervoso e questo si ripercuoterà su tutta la famiglia. La situazione sarà insopportabile per Agata che troverà in Mimmo un valido aiuto. Il carabiniere, infatti, offrirà alla ragazza di reggerle il gioco per ammorbidire suo padre. Agata e Mimmo fingeranno una frequentazione per guadagnare un po' di libertà. La messinscena di Agata e Mimmo funzionerà perfettamente e a casa Puglisi l'aria si farà decisamente più distesa. Le cose non andranno meglio a casa Amato, con Salvatore arrivato ormai al limite della sopportazione con sua suocera.

Il marito di Elvira si darà da fare per far riappacificare la signora Luisa con suo marito ed elaborerà un piano. Amato approfitterà della giornata di San Valentino per risvegliare i sentimenti della donna, ma qualcosa andrà storto.

Marcello in pena per Adelaide

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 10 al 14 febbraio, l'atmosfera di San Valentino coinvolgerà anche Enrico.

L'uomo penserà di organizzare una sorpresa per Marta, ma ci sarà un imprevisto. Lea e la piccola Anita, infatti, arriveranno all'improvviso a Milano sconvolgendo i piani del magazziniere. Per Marta sarà una gioia rivedere la bambina, ma Anita sarà stranamente distaccata con lei. Umberto, inoltre, si accorgerà che nella vita di sua figlia c'è un uomo e la metterà alle strette per capire di chi si tratta.

Ci saranno novità anche per Marcello che continuerà a stare in ansia per Adelaide. La contessa, infatti, non si farà sentire per giorni con lui, mentre Umberto verrà aggiornato sul peggioramento della sua salute. A stare accanto a Marcello ci sarà Rosa che proverà a sollevargli il morale per la mancanza di Adelaide.

Ciro non sa che sua figlia gli sta mentendo ancora

Nelle scorse puntate Ciro ha punito severamente Agata impedendole di uscire. Puglisi è sempre stato molto duro con le sue figlie e non ha risparmiato neanche Maria quando ha deciso di lasciare Vito per Matteo. In quell'occasione Ciro ha smesso di parlare con sua figlia. Agata, tuttavia, sta continuando a mentire a suo padre inventandosi di sana pianta una relazione con Mimmo.

Cosa succederà quando Ciro verrà a sapere dell'ennesima menzogna? Puglisi potrebbe diventare ancora più severo e non si esclude che questo possa ripercuotersi anche nel suo rapporto con Concetta.