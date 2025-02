Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga farà la proposta di matrimonio a Selin, consapevole del fatto che non potrà più tornare insieme a Oylum, visto che lei aspetta un figlio da Behram. Dopo la proposta, Tolga porterà subito Selin da Oltan, ma per il padre questo matrimonio non è una buona idea e temerà che il figlio stia per commettere un errore. Tuttavia, per non farlo arrabbiare, deciderà di non dirglielo apertamente.

Tolga è ancora innamorato di Oylum, ma resta con Selin per paura di ferirla

Tolga è innamorato di Oylum da una vita, ma i due si allontaneranno a causa di Behram.

Oylum lo bacerà e Tolga non tollererà il tradimento, così la lascerà. Solo successivamente si pentirà di ciò che ha fatto, ma sarà troppo tardi per recuperare: Oylum è incinta di Behram.

In tutto questo lasso di tempo, Tolga si è fidanzato con Selin, anche se per lei non prova nulla, è stata perlopiù una ripicca nei confronti di Oylum, che ha anche funzionato bene, visto che le due ragazze nemmeno si parlano. Tolga ha pensato più volte di lasciarla, ma non ci è mai riuscito perché Selin è una ragazza molto sensibile e teme di farla soffrire.

Tolga fa la proposta di matrimonio a Selin

La gravidanza di Oylum e la sensibilità di Selin saranno un mix perfetto per far compiere a Tolga un passo falso: chiederà a Selin di sposarlo.

Prima ci sarà una proposta davanti agli amici, che sembrerà una sorta di scherzo, ma, il giorno seguente, Tolga accompagnerà Selin in una bella boutique e le comprerà un vestito elegante. Successivamente, la porterà in un ristorante molto romantico e le farà ufficialmente la proposta di matrimonio con tanto di solitario.

Selin sarà entusiasta e chiederà a Tolga quando lo diranno ai rispettivi genitori.

Senza pensarci due volte, Tolga chiamerà il padre e lo raggiungerà in hotel.

Oltan scopre della proposta di Tolga e capisce che è un errore

Tolga troverà il padre in compagnia di Elmas e a entrambi annuncerà che, molto presto, lui e Selin convoleranno a nozze. Oltan mostrerà felicità nei confronti del figlio, fino a quando Tolga e Selin andranno via.

"Che storia è questa? Perché si sta sposando con Selin?", dirà Oltan appena Tolga uscirà dalla stanza.

Elmas ha già capito perché il ragazzo ha fatto questo passo: "Perché, non lo sai? Oylum aspetta un bambino, è incinta di Behram". Oltan capirà che il figlio lo fa solo per ripicca: "Sposare Selin è un grosso errore e in più sta facendo anche del male a quella povera ragazza".

Elmas, però, proverà a farlo ragionare: "Che cosa vorresti fare? Andare da Tolga e dirgli che sta facendo un errore? Ti ricordo che si è appena riavvicinato a te". Oltan si troverà con le spalle al muro e sarà costretto ad accettare la scelta di Tolga.