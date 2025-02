L'altra sera, tra Helena Prestes e Shaila Gatta c'è stato un inaspettato scambio di battute. Le due concorrenti del Grande Fratello si sono ritrovate sedute una accanto all'altra e hanno cominciato a parlare tranquillamente. Helena ha fatto i complimenti alla coinquilina per il testo che ha scritto su di lei, poi l'ha rassicurata sul fatto che non ha interpretato il suo "seven eight" come un'offesa, come è stato detto in puntata.

La chiacchierata in giardino

Lunedì scorso, Alfonso Signorini ha indagato su un'espressione che usa spesso Shaila quando si rivolge a Helena.

Secondo il conduttore del Grande Fratello, Shaila direbbe "seven eight" per dare della poco di buono alla coinquilina, perché nella smorfia napoletana il numero 78 rappresenta proprio quello.

Shaila ha smentito con forza questa teoria, poi ha spiegato che quelle due parole le usano ballerini e coreografi per dare il via a un'azione, ma il padrone di casa non è sembrato molto convinto: "Non prendermi per scemo".

Qualche giorno dopo, Helena è tornata sull'argomento e, forse un po' a sorpresa, ha dato ragione alla compagna d'avventura: "Io lo so che il seven eight lo usi per dire tipo let's go, ho imparato una cosa nuova".

Colpita dalle parole di Helena, Shaila ha deciso di dare il via a una conversazione molto tranquilla.

"Ti è piaciuto il mio rap?", ha chiesto Shaila riferendosi al testo che ha scritto per ripercorrere il suo rapporto con Helena all'interno della casa.

"Sì, sei stata brava. Basta che fai rima, anche se non ho capito proprio tutto", ha risposto Helena con il sorriso.

Helena a Shaila: “lo so che il seven eight tu lo usi per dire tipo let’sgo, però ho imparato una cosa nuova”

poi shaila le chiede se il rap le è piaciuto e lei risponde “si dai sei stata brava, basta che fai rima… poi non ho capito tutto tutto”



🥹 pic.twitter.com/7BqgPbtEHY — capishi? (@cili_e_gina) February 26, 2025

Il parere degli spettatori

La conversazione che c'è stata tra Helena e Shaila l'altra sera ha sorpreso i fan del Grande Fratello, abituati a vederle litigare o ignorarsi.

"Helena è così dolce e pura", "Lei nella vita reale è così", "Una donna troppo buona, lì dentro se la meritano in pochi", "Attenzione che si sta creando un'alleanza contro Spolverato", "Forse il rap le è piaciuto proprio perché non ha capito un granché", "Shaila voleva farla arrabbiare con quella canzone, ma le è andata male", "Vorrei avere la stessa capacità di perdonare che ha Helena", "Sta cambiando strategia, è evidente a tutti", "Helena vuole arrivare in finale, farebbe di tutto", si legge su X.

Le anticipazioni della puntata

Il 27 febbraio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e un inquilino dovrà lasciare definitivamente la casa.

Il concorrente meno votato tra Helena, Zeudi, Maria Teresa, Chiara e Amanda verrà eliminato. Soltanto Zeudi potrebbe tornare immediatamente in gioco, grazie al bonus (una seconda vita che il pubblico ha potuto assegnare a quattro protagonisti di questa edizione).

La crisi tra Shaila e Lorenzo dovrebbe essere uno degli argomenti della serata, così come gli scontri tra Zeudi e Helena nei giorni scorsi.