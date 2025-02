Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano momenti di sconforto per la mamma di Manuel. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 12 febbraio alle 20:50 su Rai 3, Rosa e il professore di inglese avranno un nuovo diverbio. Picariello correrà quindi da Damiano in cerca di conforto, ma non troverà alcun aiuto. Rossella, invece, sarà pronta a riprendere in mano la sua vita. Per Niko, invece, i problemi non saranno finiti poiché Micaela scoprirà il suo imminente trasferimento nell'appartamento di Valeria.

Rosa cerca conforto in Damiano dopo la lite con il professore di inglese

Rosa continuerà a frequentare la scuola serale, affrontando non pochi problemi. Come già accaduto in passato, il suo percorso di studi sarà ostacolato dalla presenza del professore di inglese, con il quale avrà l'ennesima discussione. Dopo la lite con l'insegnante, Rosa cercherà conforto in Damiano, ma il suo ex non sarà disposto ad aiutarla. Renda, infatti, sarà troppo preso dai suoi problemi lavorativi e non sarà di alcun aiuto o conforto per la sua ex compagna. Intanto, proseguiranno le vicende di Rossella Graziani, che, grazie all'intervento delle persone a lei care, troverà la forza di andare avanti. La dottoressa si dirà pronta ad affrontare tutti i problemi sorti nell'ultimo periodo.

Micaela si infuria con Niko

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende legate al triangolo tra Niko, Valeria e Micaela. Ci sarà un'importante novità che minerà gli equilibri già precari tra i tre ragazzi e le persone a loro vicine. L'avvocato Poggi, infatti, sarà intenzionato a lasciare Palazzo Palladini e Posillipo per trasferirsi a casa della sua fidanzata insieme a suo figlio.

La voce dell'imminente trasferimento di Niko giungerà anche alle orecchie di Micaela, che, quando scoprirà che il suo ex fidanzato porterà via suo nipote Jimmy, andrà su tutte le furie. Il ragazzino, infatti, non è propenso a lasciare il condominio in cui vivono tutti i suoi parenti e amici, tra cui sua zia Micaela, sua madre Manuela, i nonni Renato e Giulia e lo zio Raffaele.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Rosa ha litigato con il professore di inglese

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Rosa ha avuto un diverbio con il professore di inglese poiché non è riuscita ad arrivare preparata all'interrogazione. Picariello non ha avuto tempo di studiare i verbi e, quando è stata chiamata alla lavagna, non ha saputo rispondere a domande elementari sulla lingua straniera. L'insegnante ha umiliato Rosa, che si è sentita amareggiata per le parole del professore. Nel frattempo, Rossella è apparsa sempre più stanca e deperita a causa delle ultime vicissitudini e delle molestie subite da Fusco. Silvia, intanto, si è preoccupata per sua figlia, coinvolgendo anche Ornella per chiederle un parere.