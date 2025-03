"Non mi offendo se mi chiamano showgirl, il termine fa riferimento ad una ragazza che riesce ad essere poliedrica nel suo lavoro": questo uno dei passaggi dell'intervista realizzata da Belen Rodriguez in seno al programma Tv Talk in onda ieri su Rai 3.

Nell'occasione la showgirl argentina ha parlato del suo lavoro in tv commentando anche l'imitazione che l'attrice e comica Virginia Raffaele ha fatto di lei negli anni scorsi definendola "volgarotta".

Belen Rodriguez e l'imitazione di Virginia Raffaele

Nel corso dell'intervista rilasciata alla presenza di Mia Ceran, Belen Rodriguez ha innanzitutto commentato l'imitazione che Virginia Raffaele ha fatto di lei in passato: "Arrivava, si metteva la gonna corta e si chinava verso la telecamera.

Cose che io non ho mai fatto".

La più grande delle sorelle Rodriguez non ha dunque nascosto un certo fastidio: "Il modo in cui ha iniziato a utilizzare il mio personaggio e la mia persona era un po' volgarotto".

Il parere sul termine showgirl: 'Non mi offendo'

Interrogata sul termine showgirl, Belen ha poi aggiunto: "Non mi offendo, mi sento così. A volte l'uomo riesce ad essere poliedrico ma subito lo chiamano conduttore, con noi fanno un po' più di fatica. Adesso che sono arrivata ai quarant'anni, qualcuno finalmente mi chiama conduttrice".

Dopo una lunga assenza dalla scena utilizzata per ricaricare le batterie, Belen è di recente tornata in tv con due diversi format: la seconda stagione di Amore alla prova-La crisi del settimo anno e Only Fun-Comico Show, che conduce insieme ai Panpers con buoni risultati in termini di ascolti.

La puntata in onda lunedì 11 marzo sul canale Nove è stata ad esempio seguita da 769.000 telespettatori raggiungendo il 4,2% di share.

Nell'ultima intervista Belen aveva raccontato perchè fosse stata tanto tempo lontana dalla scena televisiva

In un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica nelle scorse settimane, Rodriguez aveva parlato del periodo buio attraversato negli ultimi anni.

Un momento difficile che l'aveva condotta a lasciare la scena televisiva per ricaricarsi e ritrovare la serenità perduta: "Sono sparita rischiando anche di perdere un po’ di popolarità. Mi sono presa la responsabilità di fermarmi. Era vitale, dovevo sopravvivere. C’è chi non può fermarsi e a volte è meglio. Il fatto di non poterti fermare ti impone di mettere la testa da un’altra parte Quando stai male pensi solo a quello.

Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belen di sempre".

Nell'occasione, la showgirl aveva anche raccontato di essere single: "Vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva ed è incapace di comprendere che soffro anche io".