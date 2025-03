Martina verrà sottoposta a terribili cure in manicomio nella puntata de La Promessa di domenica 23 marzo e sarà disperata.

Le anticipazioni rivelano che Curro avrà un confronto con Cruz, la quale lo sconvolgerà con una verità inaspettata: "Martina non è in viaggio, è in un manicomio". Nel frattempo, Margarita sarà profondamente preoccupata per sua figlia, ma Ayala cercherà in ogni modo di tranquillizzarla.

La preoccupazione di Margarita e le rassicurazioni di Ayala

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, dopo aver trascorso una notte di passione, Catalina e Adriano intraprenderanno una relazione.

La donna chiederà al mezzadro di essere meno formale con lei e di lasciarsi andare per essere pienamente se stessi, senza pensare alle loro differenze sociali. Nel frattempo, al palazzo, Margarita chiederà a Ignacio se ci sono notizie di Martina. Il conte le spiegherà che sentire o vedere la ragazza sarebbe controproducente per il suo soggiorno al manicomio. Tuttavia, il direttore lo ha rassicurato: la degenza di Martina procede senza problemi. Margarita sarà molto preoccupata per la figlia e ne avrà tutte le ragioni. Dopo l'aggressione della sua compagna di stanza, Martina passerà dei giorni infelici in manicomio. Sarà punita per essere arrivata alle mani, anche se si è soltanto difesa. Gli infermieri sottoporranno Martina a cure terribili, che indeboliranno la sua forza e la sua volontà.

Continuerà a ripensare a quei trattamenti anche a letto, senza riuscire a dormire.

L'abbraccio di Manuel e Catalina

Nella puntata de La Promessa di domenica 23 marzo, Catalina sarà in compagnia di Adriano, quando nell'hangar arriverà a sorpresa Manuel. La ragazza non si aspettava di vedere suo fratello e sarà felice del suo ritorno.

Nel frattempo, al palazzo, Curro avrà modo di confrontarsi con Cruz e non potrà fare a meno di percepire il suo rancore. La marchesa spiegherà a suo nipote che non sarebbe mai dovuto partire per la guerra e lei non riesce a perdonarlo per aver trascinato Manuel con lui. "Ti trattano tutti come un bambino piccolo", dirà Cruz, "ma tu non meriti tante attenzioni".

A quel punto, Curro le chiederà di essere più chiara, perché lui non si sente un bambino. "Margarita ti ha mentito: Martina non è in viaggio, è stata rinchiusa in un manicomio", dirà Cruz, lasciando Curro senza parole.

Ayala ha portato Martina in manicomio

Nelle puntate precedenti, Maria ha trovato una bottiglia di cicuta nella stanza di Martina. Quest'ultima è stata accusata di aver attentato alla vita di Ayala, che, qualche giorno prima, si era sentito male proprio a causa della cicuta. Il conte è stato molto severo e, dopo aver minacciato di denunciare Martina, ha preso una decisione sul suo futuro. Ayala ha deciso di internare la figlia di Margarita, nonostante il parere contrario del resto della famiglia. Sapendo che Cruz avrebbe fatto di tutto per fermarlo, Ayala ha fatto internare Martina nel cuore della notte, evitando qualsiasi interferenza.