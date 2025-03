Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di aprile, durante il quale è previsto una pausa per Il Paradiso delle signore 9 in daytime. La soap opera italiana che si avvia verso il gran finale di stagione, non sarà trasmessa nella giornata del 25 aprile, così da evitare la messa in onda in un giorno di festa per milioni di spettatori.

In prime time, invece, spazio al ritorno de Il Commissario Montalbano, la serie tv poliziesca con protagonista Luca Zingaretti, prevista in replica a partire da domenica 27 aprile sulla rete ammiraglia.

La soap Il Paradiso delle signore in pausa il 25/04: cambio programmazione Rai aprile

La programmazione de Il Paradiso delle Signore 9 subirà delle modifiche in occasione del mese di aprile. Il primo stop per la serie è previsto per la giornata di Pasquetta di lunedì 21 aprile, poi nella stessa settimana ci sarà anche un altro stop.

Il 25 aprile, infatti, dalle ore 16 alle 16:50 non andrà in onda un nuovo episodio della serie, bensì uno speciale de La volta buona, con le migliori interviste realizzate nel corso della stagione.

L'appuntamento con la soap tornerà in onda regolarmente da lunedì 28 aprile, per iniziare quella che sarà l'ultima settimana di messa in onda della nona stagione, prima della lunga pausa estiva.

Già confermata la decima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1

In attesa del finale di stagione, però, è stata già confermata la decima stagione de Il Paradiso delle signore nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Gli sceneggiatori sono già all'opera per mettere a punto le nuove trame. Le riprese sono previste a partire da metà maggio presso gli studi Videa di Roma ma, per vederle in onda in prima visione, bisognerà attendere il mese di settembre.

Il ritorno de Il Commissario Montalbano nella fascia serale

Le novità della programmazione Rai riguarderanno anche la fascia serale, dove si assisterà al ritorno de Il Commissario Montalbano.

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, la Rai ha scelto di riproporre i 37 film-tv realizzati nel corso degli anni, a partire da domenica 27 aprile.

Gli appassionati della fiction con Luca Zingaretti, quindi, potranno fare un tuffo nel passato, rivivendo le emozioni e le storie frutto della penna di Camilleri, che fu in grado di appassionare una media di oltre 10 milioni di spettatori in prima visione assoluta, con punte di share che superarono anche la soglia del 40%.