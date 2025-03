Terminati i festeggiamenti per i sei mesi di "reclusione" nella casa del Grande Fratello, c'è stata un'accesa discussione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il 28enne milanese, dopo aver provocato la sua ex, ha gettato nella spazzatura un quadro ricevuto dalla ballerina. Dal canto suo, la concorrente ha chiesto al gieffino milanese di ignorarla: "Vivo lo stesso senza di te".

Lorenzo e Shaila di nuovo ai ferri corti

Dopo aver sporcato la casa con il lancio della torta, tutti i concorrenti si sono prodigati per ripulire la casa ed è qui che è scoppiata l'ennesima discussione tra Lorenzo e Shaila.

Mentre la ballerina stava pulendo, Lorenzo ha, più volte, lanciato delle frecciatine. Ad un certo punto, l'ex velina ha chiesto al suo ex di evitarla: "Mi hai detto in bocca al lupo per tutto? Ecco, in bocca al lupo e levati da qui". Irritato per le parole di Shaila, Spolverato prima ha gettato uno straccio vicino alla ballerina e poi si è diretto in camera per prendere un quadro ricevuto dalla ex come regalo di un loro 'mesiversario'. Poi l'ha gettato nella spazzatura: "Il rispetto che ti ho portato finisce in un bidone". Dal canto suo la ballerina ha replicato stizzita: "Basta, è arrivato Mario Merola. Senza di te, io vivo lo stesso".

e devo leggere ancora gente che lo difende follia #shailenzo pic.twitter.com/DPMVGPh9Lo — annarè; ☆ ☕️ (@annare___) March 16, 2025

Perché gli Shailenzo si sono lasciati

All'inizio del GF, Shaila e Lorenzo dimostrarono subito un forte interesse reciproco.

Sebbene la relazione fra i due è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, nelle ultime settimane la ballerina ha deciso di chiudere la storia con Spolverato. In una chiacchierata confidenziale con Zeudi e Chiara, l'ex velina ha spiegato di essersi sentita danneggiata dal 28enne milanese: "In queste mesi io ho dato troppo ascolto ai suoi problemi, mettendo da parte me stessa".

Tali considerazioni hanno ferito Lorenzo, tanto che, una volta terminata la 39^ puntata, ha informato la sua ex che lui le avrebbe rivolto parola solo ed esclusivamente ai fini del reality show.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un parere sull'ennesima discussione tra Lorenzo e Shaila. "Shaila, tranquilla non sei arrivata in finale perché Lorenzo ti ha penalizzata, ma perché tutta Italia non ti sopporta", "Complimenti Lollo, questo significa voler bene ad una persona?", "Giuro che farò di tutto per mandare Shaila in finale", "Mi dispiace ma lei si è rovinata il percorso da quando si è fidanzata con Lorenzo", "Un uomo come Lorenzo non lo vorrei mai nella vita".

GF: Gatta a rischio eliminazione

Terminata la puntata di giovedì, sono finiti in nomination 5 concorrenti: Chiara, Shaila, Javier, Helena e Mariavittoria. Tra questi, il concorrente meno votato dovrà dire addio al sogno di raggiungere la finale del GF. La finale è prevista per lunedì 31 marzo 2025.