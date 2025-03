Shaila Gatta ha parlato del suo attuale rapporto con Lorenzo Spolverato, ribadendo di non voler tornare insieme a lui. "Merito di meglio", ha confidato alle amiche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. A differenza dei primi mesi trascorsi al Grande Fratello, Shaila ha ammesso di non provare più lo stesso trasporto di un tempo.

Shaila chiude con Lorenzo: 'Non sento più le stesse cose, sto bene da sola'

Shaila si è ritrovata a parlare con Chiara e Zeudi del rapporto con Lorenzo Spolverato e ha confermato la rottura: "Merito il meglio". Shaila ha rivelato che in questo momento non riesce a tollerare neanche le frecciatine di Lorenzo: "Quando stava parlando con Chiara non mi ha degnato di uno sguardo.

Poi, però, ha avuto il coraggio di dirmi che io ho le amiche, mentre lui si annoia perché non ha amici qui dentro". Shaila ha anche confidato alle amiche di non nutrire più lo stesso sentimento nei confronti di Lorenzo: "Non sento più le stesse cose, lo stesso trasporto. Sto bene da sola. Usciti da qui, Lorenzo si accorgerà che cosa ha perso. Lui magari si fidanzerà nuovamente, io per ora non lo so. Una cosa è certa, lui ha detto che qui dentro vuole parlarmi solamente in puntata e così farò". Ripercorrendo la relazione con il coinquilino, Shaila ha riferito che all'inizio di un storia non si può parlare di amore, perché è normale che in principio sia tutto amplificato: "L'amore vero è dopo un po', quando entri nella quotidianità delle cose".

Zeudi ha spezzato una lancia a favore della coinquilina e ha criticato Lorenzo: "Forse lui non sa stare da solo, ma se tu hai deciso di dedicare più tempo e spazio a te stessa, non può far altro che accettare questa nuova condizione tra di voi".

Lorenzo si sfoga su Shaila: 'Io esterno le emozioni, lei non ha rispettato i miei tempi'

Inconsapevole delle parole di Shaila, anche Lorenzo Spolverato si è confidato con Chiara, ribadendo di essere sempre stato premuroso con la sua partner e di non capire perché lei lo accusi di aver pensato solo a se stesso: "A differenza sua, io tendo a esternare le mie emozioni".

Dispiaciuto per la situazione che si è venuta a creare, ha poi aggiunto: "Lei non ha mai rispettato i miei tempi. Lo ha fatto solo nell'ultimo periodo, poco prima che decidessimo di lasciarci".

Chiara gli ha spiegato che anche lei avrebbe agito come Shaila: "L'amore è esserci anche quando il proprio partner ha un crollo. Io capisco il tuo volerti isolare, ma se non stai bene con te stesso, non può funzionare neanche la relazione".