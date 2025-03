Terminata la diretta del Grande Fratello, Shaila Gatta ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l'eliminazione. Ha lasciato intendere di essere dispiaciuta per l'eliminazione a un passo dalla finale, ma, al tempo stesso, si è detta soddisfatta del suo percorso: "Sono felice, non li sopportavo più". Ha ribadito che ora tiferà per la vittoria di Lorenzo Spolverato, in attesa di riabbracciarlo.

Le prime parole di Shaila

Lunedì 24 marzo, su Canale 5 è andata in onda la semifinale del GF e nel televoto Shaila Gatta è stata eliminata dopo Javier Martinez.

Nel post puntata, l'ex concorrente ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni del Reality Show: "Sono felice, esco a testa alta, tanto manca una settimana. Non li sopportavo più". Shaila ha riferito che la cosa più importante è ciò che succederà lontano dai riflettori: "È quello che conta, non il gioco". In merito alla sua eliminazione, ha chiosato: "Mi sarebbe piaciuto arrivare in finale, ma sono libera dopo sei mesi e mezzo. Ora vado dalla mia mamma, dal mio papà e dal mio nipotino". Shaila ha concluso con un messaggio speciale indirizzato al suo fidanzato: "Tifo fino alla fine per Lollo".

Lorenzo sull’eliminazione di Shaila

Intanto, Lorenzo Spolverato non riesce a capire perché la sua fidanzata sia stata eliminata dal GF.

Il giorno dopo la puntata, si è ritrovato a commentare le dinamiche della semifinale con Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi: "Lei non ha rimpianti di tutto quello che ha fatto qui dentro". Secondo lui, Shaila ha commesso un solo errore: "Non avrebbe dovuto tendere la mano a certe persone". Lorenzo crede che Shaila si sia accorta troppo tardi di quanto vale come persona: "Lei non aveva bisogno di alleanze qui dentro e non doveva neanche intromettersi in certe discussioni che non la riguardavano".

Mentre Jessica ascoltava in silenzio, Mariavittoria ha detto di non essere d'accordo con il coinquilino: "A me Shaila è piaciuta quando mi ha cercata per chiarire".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, i fan di Shaila Gatta si sono detti dispiaciuti per la sua eliminazione, mentre altri utenti hanno esultato.

"La cucciola già ci manca", "A me piace Helena, ma credo che Shaila avrebbe meritato la finale rispetto a Chiara", "Cara Shaila, volevi tanto sfidare la regina?

Bene, ti ha eliminata", "Non Shaila che dice di non sopportare più nessuno, quando lei era la prima a essere insopportabile", "Gattina ti sei messa contro Zeudi? Ora paghi con l’eliminazione", "Chiara e Zeudi hanno letteralmente derubato la finale a Shaila. Mi dispiace ma è così".