Giovedì 13 marzo, su Canale 5, è andata in onda la 39^ puntata del Grande Fratello. In occasione delle nomination Shaila Gatta ha deciso di nominare Mariavittoria Minghetti , ma è intervenuto Tommaso Franchi per prendere le difese della sua partner. Nel post puntata l'ex velina ha cercato un chiarimento, ma il ragazzo ha tagliato corto: "Smettila di fare la vittima".

Scintille tra Tommaso e Shaila

Durante le nomination di ieri, Shaila ha nominato Mariavittoria spiegando di essere rimasta delusa dall'atteggiamento della dottoressa visto che la riteneva un'amica.

Tommaso, indispettito dalla ballerina, è intervenuto per spezzare una lancia a favore della sua partner: "Shaila tu dici di voler andare al televoto con Helena, ma poi nomini Mavi. La tua è strategia".

Terminata la diretta, Gatta ha raggiunto Mariavittoria in cucina e ha ripreso l'argomento: "Se io te e abbiamo un problema possiamo risolverlo da sole, non serviva l'intervento di Tommaso". La dottoressa ha replicato perentoria: "Anche Lorenzo è sempre intervenuto per difenderti. Se dici il contrario sei bugiarda, perché me lo sono ritrovata io contro". A quel punto è arrivato Franchi e ha ribadito la sua versione dei fatti: "Io ho solo espresso il mio pensiero. Smettila di fare la vittima". Inoltre Tommaso ha aggiunto di non aver gradito la nomination nei confronti della sua fidanzata: "Avresti dovuto nominare Helena o Javier non Mavi visto che eravate amiche".

Minghetti invece ha abbandonato la conversazione nel momento in cui Shaila continuava a parlare sopra di lei: "Mi è passata la voglia di confrontarmi. Vai a vincere questo programma e ciao".

Tommy difende la sua donna e sputa verità #tommavi #helevier pic.twitter.com/StB1qCuBa4 — Lu Prendi la Onda e Vai🏄🏽‍♀️🌊🏖️ (@Dauia4) March 14, 2025

Mariavittoria: 'Shaila tu guardi solo il tuo'

In un secondo momento Mariavittoria, Tommaso e Shaila si sono ritrovati in giardino, ma i tre concorrenti non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

La ballerina ha detto di esserci rimasta male per le parole di Franchi, mentre Tommaso ha ribadito: "Te la sei presa per nulla, perché io ho espresso solo un pensiero". Mariavittoria invece ha esordito: "Shaila tu guardi solo il tuo".

GF: 5 concorrenti al televoto e un'eliminazione

Al termine della puntata di ieri, sono finiti in nomination 5 concorrenti: Shaila Gatta, Helena Prestes, [VIDEO]Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez.

Tra questi il ​​meno votato dovrà abbandonare il Reality Show ad un passo dalla finale. Tuttavia va detto che Shaila e Javier sono in possesso del bonus (anche se loro non ne sono a conoscenza), quindi nel caso dovessero essere eliminati potranno proseguire il gioco.

Lorenzo, Jessica e Zeudi invece si sono già assicurati il ​​pass per la finale di lunedì 31 marzo.