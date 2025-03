Subito dopo la 40esima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes ha raggiunto Javier Martinez in giardino per comunicargli che non vede un futuro per loro come coppia. I due concorrenti si sono parlati a lungo, ma non si sono smossi dalle loro rispettive posizioni: la modella vorrebbe più fiducia da parte del fidanzato, mentre lui si sta convincendo del fatto che lei provi ancora qualcosa per Lorenzo Spolverato.

Il confronto notturno

La notte scorsa Helena è stata protagonista di diversi momenti di tensione: prima di litigare con Zeudi, Chiara e Shaila, la modella si è confrontata con Javier su quello che è successo in diretta.

Il pallavolista non si aspettava di vedere una clip incentrata sul riavvicinamento tra la sua fidanzata e Lorenzo, per questo ha chiesto un po' di tempo per riflettere.

La modella brasiliana, però, non ha rispettato il volere di Martinez e l'ha raggiunto in giardino dopo la 40esima puntata del Grande Fratello.

Le parole con le quali la 34enne ha esordio nel faccia a faccia che ha avuto con il compagno, sono state piuttosto spiazzanti: "Non c'è un ritorno per me, stai esagerando".

"Ed è una cosa proprio mentale, non andiamo d'accordo. Sarà meglio per noi", ha detto Helena in quello che sembrava l'inizio di un discorso per chiudere la storia d'amore con Javier.

LEI che esordisce con 'non c'è ritorno per me' (quindi ha già quello in mente)

Helena: é una cosa proprio mentale, non andiamo d'accordo (dopo 5 mesi lo dici?) sarà meglio per noi😆

Io penso che abbiamo commesso uno sbaglio.😆#GrandeFratello pic.twitter.com/6ur5tNJ3gJ — Violett926 (@violett926) March 18, 2025

La reazione stizzita di Javier

"Va benissimo, sei libera di fare quello che hai sempre voluto", ha risposto Javier con un certo fastidio.

Helena ha replicato a questa frecciatina del fidanzato con parole altrettanto pungenti: "Io posso scommettere che tu sarai con qualcuno questa settimana, sei tu che vuoi fare questo".

"Tu pensi veramente che sto facendo tutto questo perché voglio stare con qualcuno?", ha chiesto Martinez riferendosi probabilmente a Shaila.

Con la voce un po' rotta dall'emozione, la concorrente del Grande Fratello ha aggiunto: "Penso che abbiamo commesso uno sbaglio".

"Perfetto, adesso sei libera di andare con chi vuoi. Pensi di non avermi ferito con quello che ho visto oggi?", ha ribattuto il 30enne.

Il confronto tra gli Helevier è andato avanti per diverso tempo, ma alla fine è stato Javier a prendere le distanze in modo netto perché non si fida più al cento per cento di Helena.

Il parere degli spettatori

Il gelo che è calato tra Helena e Javier dopo la puntata del Grande Fratello del 17 marzo, è stato molto commentato sui social.

"Lei ha esordito dicendo che non c'è un ritorno perché ha già quello in mente", "Dopo cinque mesi si è accorta che non vanno d'accordo?", "Lui voleva solo allontanarsi per riflettere e lei sta dicendo a tutti che è stata lasciata", "Ha fatto tutto lei, come sempre", "Lei incommentabile, ha preso la palla al balzo per liberarsene", "Helena è troppo rigida", "Che delusione, doveva solo rassicurarlo", si legge su X in queste ore.