Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un arrivo inaspettato al negozio di Marcello Barbieri. Nella puntata in onda mercoledì 26 marzo alle 16 su Rai 1, Auretta Grimaldi sarà presente in atelier e ascolterà una parola di troppo da Irene riguardo all'abito copiato dalla GMM. Nel frattempo, Rita inizierà a sentirsi in colpa per il tradimento nei confronti dei colleghi, mentre Odile lancerà un appello sul giornale di Tancredi per rintracciare Adelaide

Irene parla dell'abito copiato dalla GMM, mentre in negozio c'è Auretta Grimaldi

Auretta Grimaldi ritornerà, ma questa volta non si recherà alla Galleria Milano Moda, bensì a Il Paradiso delle Signore.

Accadrà un fatto imprevisto: proprio quando sarà nel negozio, Irene si lascerà sfuggire qualcosa di troppo sull'abito copiato da Giulia Furlan e disegnato da Gianlorenzo Botteri. Le anticipazioni della puntata del 26 marzo non svelano quali conseguenze ci possano essere riguardo quanto ascoltato dalla signora Grimaldi.

Rita si pente di avere fatto la spia per Tancredi

A Il Paradiso delle Signore sarà anche il tempo dei pentimenti. Rita inizierà a sentirsi terribilmente in colpa nei confronti dei colleghi per aver fatto la spia per conto di Tancredi. Intanto, le Veneri vorranno scoprire qualcosa in più sul passato di Rita, ma la ragazza sarà sfuggente e preferirà non rivelare nulla. Odile, invece, farà pubblicare sul giornale di Tancredi un appello per rintracciare Adelaide, mentre Marcello dimenticherà il bacio dato a Rosa, concentrandosi solo sulla contessa.

Per Mimmo, invece, ci saranno problemi sul lavoro: non ha avuto il comportamento richiesto durante la manifestazione studentesca. Burgio rischierà di essere richiamato dai suoi superiori. Ci sarà, inoltre, un colpo di scena: Odile, uscendo dalla Galleria Milano Moda, vedrà in lontananza la figura di una donna, potrebbe trattarsi di Adelaide.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Auretta Grimaldi è andata alla GMM

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, le Veneri hanno visto un'automobile fermarsi davanti alla Galleria Milano Moda, da cui è scesa un'elegante signora. Irene Cipriani l'ha subito riconosciuta: Auretta Grimaldi, una figura autorevole nel campo della moda.

Auretta è andata nel negozio di Tancredi per intervistare Giulia Furlan e scoprire qualche dettaglio in più sull'abito di punta disegnato dalla stilista. Nel frattempo, Marcello ha iniziato a sospettare che gli avversari potessero aver plagiato l'abito di Gianlorenzo Botteri.