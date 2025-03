Finalmente l'attesa è finita e i fan più impazienti della Serie TV di Rai 2 hanno scoperto come finisce Mare Fuori 5, i cui ultimi sei episodi sono stati rilasciati a mezzanotte, in anteprima streaming, sulla piattaforma di Raiplay. Su Rai 2 invece stasera, mercoledì 26 marzo, verrà trasmessa la prima puntata.

Con il finale della quinta stagione il pubblico dovrà dire addio a diversi personaggi storici. Tra loro c'è Donna Wanda (Pia Lanciotti) che avrà una morte violenta che però non sancirà la fine del suo impero. La donna infatti lascerà tutto a Simone (Alfonso Capuozzo) che ormai considera come suo figlioccio.

Ma si sa che Donna Wanda non fa niente per niente e così in cambio dell'eredità non da poco che lascerà a Simone chiederà a quest'ultimo di vendicarsi di Rosa Ricci (Maria Esposito) che però non sa di essere la sua sorellastra.

Chi muore in Mare Fuori 5

Per quanto riguarda la morte dell'iconica Donna Wanda ad ordinarla sarà Carmela (Giovanna Sannino) che mai come in questa stagione sarà spietata e pronta ad una scalata al potere in solitaria. Infine un altro storico personaggio che uscirà di scena sempre tramite morte e dunque definitivamente, salvo tornare in futuro sotto forma di ricordo o flashback, sarà Milos (Antonio D'Aquino) che verrà fatto fuori da Carmela per vendicare il marito Edoardo ucciso proprio dall'amico.

Insieme a Milos morirà anche la storica amica Luna (Marika Gambardella). A tradire Milos sarà il suo ex fidanzato Cucciolo (Francesco Panarella) che rivelerà a Carmela la sua colpevolezza nell'omicidio del marito Edoardo, mentre Teresa continuerà a cercarlo, disperata. All'ultimo momento Cucciolo tenterà di salvare Milos, capendo di amarlo ancora, ma sarà troppo tardi.

Resta invece in bilico il destino di Tommaso (Manuele Velo) che nel finale si beccherà una pallottola indirizzata a Rosa Ricci. Quest'ultima sarà dunque vittima di un attentato dal quale però uscirà illesa proprio grazie alla protezione di Tommaso. Con quest'ultimo, new entry della quinta stagione, per tutte le puntate si creerà un rapporto ambiguo fatto di tensione e sfida.

Resta il punto interrogativo però su chi sia stato ad organizzare tale attentato ai danni di Rosa: Simone o Carmela?

Tutte le uscite di scena della quinta stagione

Molti altri saranno i personaggi storici che saluteranno la serie nella quinta stagione, momentaneamente o definitivamente non si sa, uscendo dall'IPM di Napoli come cittadini liberi. Il primo è Cardiotrap (Domenico Cuomo) che nonostante una mano rotta dai milanesi continuerà a credere nel suo sogno di diventare un cantante e vivere di musica. La prima cosa che farà una volta uscito dal carcere minorile sarà quella di bussare alla porta del Conservatorio per capire come iscriversi. Qui incontrerà Gigi D'Alessio in carne e ossa, che lo incoraggia a non smettere di credere nei suoi sogni.

Altro personaggio storico che finalmente in Mare Fuori 5 può godersi la tanto meritata libertà è quello di Silvia (Clotilde Esposito) che verrà dichiarata innocente a seguito della confessione di Micciarella (Giuseppe Pirozzi). Quest'ultimo ammetterà di essere stato lui ad uccidere l'avvocato Alfredo, ex fidanzato proprio di Silvia. Quest'ultima chiuderà il rapporto con Angelo (Luca Edoardo Varone) e inizierà a capire come poter realizzare il suo sogno di lavorare in un ristorante.