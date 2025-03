Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano che le indagini per scoprire chi ha ucciso Engin proseguiranno. Nelle puntate che verranno pubblicate sul sito di Mediaset Infinity da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile, Ilgaz interrogherà Murat in carcere, mentre Ceylin indagherà su un debito che Yekta aveva con Ayla. Intanto, il segreto di Neva verrà scoperto da Ilgaz, e si verrà anche a spaere che la notte dell’omicidio di Engin sono stati sparati tre colpi. Eren riuscirà a recuperare il terzo proiettile, sporco di sangue.

Ilgaz vede Lacin e Seda in carcere da Murat

Ilgaz continuerà a indagare su quanto accaduto a Engin per scagionare definitivamente sua moglie Ceylin da ogni coinvolgimento nell'omicidio del giovane Tilmen. Si recherà in carcere per interrogare Murat, scoprendo che l'uomo sta coprendo qualcuno. Un fatto significativo attirerà la sua attenzione: Ilgaz noterà Seda e Lacin mentre visitano Murat in prigione. Parallelamente, Ceylin indagherà su un possibile testimone in grado di incastrare Yekta, ma scoprirà che la donna in questione è morta. L'avvocata Erguvan parlerà con la figlia di Ayla, venendo a sapere che Yekta aveva un debito nei confronti della donna. Nel frattempo, Ilgaz scoprirà il segreto di Neva e, insieme a Pars, si recherà dalla sua ex fidanzata per ottenere informazioni.

Ilgaz trova il terzo proiettile, Eren lo consegna come prova

Nel frattempo, Osman cambierà idea e deciderà di non partire più con Zurmut. Sarà un recente incontro con la psicologa a convincere il cognato di Ceylin a non scappare più con la sua amante, lasciando così Zurmut da sola alla stazione. Le novità sull'omicidio di Engin non tarderanno ad arrivare: una nuova testimone affermerà di aver udito tre colpi di pistola la notte in cui l'avvocato Tilmen è stato ucciso.

Ilgaz troverà il terzo proiettile, che Eren recupererà e porterà all'udienza come prova. Si scoprirà che il proiettile è compatibile con l'arma di Niyazi e che contiene tracce di sangue di Engin.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Murat è caduto nella trappola di Yekta

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia trasmesse in Italia, Yekta ha sospettato che sua moglie Lacin non avesse rivelato la verità sui suoi spostamenti durante la fuga di Engin dall'ospedale.

L'avvocato ha quindi iniziato a indagare su cosa potesse aver fatto la consorte mentre il loro figlio veniva ucciso nel bosco.

Yekta ha scoperto che Lacin è proprietaria di un appartamento di cui non era a conoscenza. Inoltre, Tilmen ha notato una strana vicinanza tra il suo autista e sua moglie. Per avere la certezza della relazione clandestina, Yekta ha teso una trappola a Murat, fingendo una telefonata con Pars e facendo credere all'autista che Lacin potesse essere incriminata. Murat, pensando che le parole pronunciate dall'avvocato fossero vere, ha rilasciato una confessione falsa per proteggere la sua amante.