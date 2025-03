Oylum ordinerà a un sicario di premere il grilletto contro suo marito: si scoprirà nelle prossime puntate di Tradimento e il video che incastra la ragazza sarà nelle mani di Kahraman, il cugino di Behram.

Le anticipazioni rivelano che Kahraman non dirà a nessuno quello che ha scoperto perché temerà per la vita di Oylum. Il ragazzo confiderà tutto soltanto a Nazan per aiutarlo a capire come mai Oylum sia arrivata a tanto. La donna sarà a dir poco sconvolta nel guardare il video del'accordo con il sicario. Tuttavia, Nazan non saprà dare una risposta a Kahraman, ignorando i tanti ricatti di Behram a sua moglie.

La famiglia di Behram in cerca di giustizia

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che nelle prossime puntate Behram sarà raggiunto da un colpo di arma da fuoco che lo ridurrà in fin di vita. Il marito di Oylum sarà in coma per diverso tempo e le sue condizioni non faranno altro che peggiorare, tanto che i medici ne dichiareranno la morte cerebrale. Mualla, la madre di Behram, non si rassegnerà all'idea di staccare le macchine che tengono in vita suo figlio e lo porterà alla villa, sperando che prima o poi possa svegliarsi. Mentre Behram vivrà in uno stato vegetativo, Oylum sarà tenuta prigioniera da sua suocera e il suo unico punto di riferimento diventerà Kahraman, il cugino di Behram. Tra i due nascerà un'amicizia molto profonda e il ragazzo aiuterà più volte Oylum mediando con sua suocera.

Nel frattempo, Mualla si metterà alla ricerca di chi ha sparato a Behram e non sarà per niente facile fare chiarezza. Gli uomini di Behram rintracceranno il sicario e lo cattureranno, ma proprio poco prima di rivelare chi lo ha pagato, morirà davanti agli occhi di Mualla che sarà disperata. La donna sarà disposta a tutto per risalire al colpevole e fare giustizia per suo figlio e Kahraman la aiuterà in questo.

Il video che incastra Oylum sarà nelle mani di Kahraman

Nelle prossime puntate di Tradimento, Kahraman riceverà finalmente le risposte che cercava e scoprirà chi ha ordinato di premere il grilletto contro Behram. L'uomo di Behram mostrerà a Kahraman il video in cui il sicario riceve i soldi e l'ordine di sparare da parte di una donna.

Quando vedrà di chi si tratta, Kahraman resterà senza parole perché la responsabile è Oylum. Il cugino di Behram temerà per la vita della ragazza e non dirà nulla a sua suocera di quello che ha socperto. Kahraman preferirà confidarsi con Nazan e si domanderà perché Oylum sia arrivata a volere emilinare suo marito.

La storia appena nata di Behram e Oylum

Nelle puntate in onda in Italia, Behram e Oylum hanno iniziato la loro storia d'amore nel migliore dei modi. Poco dopo l'inizio da favola, però, Oylum ha scoperto di essere incinta e tutto è cambiato. La ragazza ha espresso la sua volontà di abortire ed è emersa tutta la pazzia di Behram: "Eliminerò tua madre". I ricatti di Behram non si sono fermati qui, perché quando Oylum ha provato a lasciarlo, lui ha organizzato un agguato per Tolga.

La prigionia per Oylum è appena iniziata ed è questo il vero motivo che la spingerà a voler eliminare suo marito. Kahraman, tuttavia, non sa nulla dei ricatti e delle costrizioni a cui è sottoposta la giovane sposa.