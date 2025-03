Tolga incontrerà per la prima volta suo figlio in ospedale con Oylum e lo prenderà in braccio nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che Oylum vedrà Tolga con in braccio il suo bambino, ma continuerà a nascondergli che è suo figlio. Il ragazzo continuerà a pensare che Behram sia il padre di Can e sarà pronto a vivere la sua vita con Selin.

Tolga ricomincerà con Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che le strade di Tolga e Oylum si separeranno, ma entrambi continueranno ad amarsi. Tolga si renderà conto che la sua vita con Selin è infelice, tanto che deciderà di mettere fine al suo matrimonio nonostante aspetti un figlio da lei.

La ragazza la prenderà malissimo e tenterà di farla finita con dei medicinali. Le condizioni di Selin appariranno disperate, ma riuscirà a riprendersi e i medici diranno che la sua gravidanza non ha subito dei danni. Dopo questo brutto episodio, Tolga deciderà di dare un'altra possibilità al suo matrimonio e tornerà con Selin. I due ricominceranno da zero e sembreranno partire con il piede giusto, perché Tolga sarà deciso a concentrarsi solo su sua moglie e sul figlio in arrivo. Un giorno, Selin telefonerà a Tolga e gli chiederà di andare in ospedale a ritirare la carta d'identità che aveva lasciato per il suo ricovero. Nel frattempo, anche Oylum andrà in ospedale per effettuare il vaccino al suo bambino e quindi incontrerà Tolga.

Oylum nasconderà a Tolga la paternità del bambino

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga continuerà ad ignorare di aver avuto un figlio con Oylum perché lei preferirà tenerglielo nascosto. Quando andrà in ospedale, il ragazzo si troverà di fronte la sua ex con suo figlio e non potrà restare indifferente. L'amore per lei, infatti, continuerà ad essere vivo nel suo cuore e dagli sguardi tra loro sarà evidente che neanche per Oylum è svanito il sentimento.

Per la prima volta, Tolga incontrerà suo figlio e ne sarà incantato. Il ragazzo prenderà in braccio il bambino e gli darà un bacio, mentre Oylum assisterà alla scena emozionante senza dire una parola. La ragazza sarà tormentata dal senso di colpa per non aver rivelato a Tolga che Can è suo figlio. Oylum farà in modo di andare via in fretta e augurerà a Tolga di essere felice con la figlia di Selin che sta per nascere.

La gravidanza di Oylum e la nuova vita di Tolga

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum ha appena scoperto di essere incinta ma è convinta che il figlio sia di Behram. La ragazza non si sente pronta per un figlio e ha parlato con il suo fidanzato di una possibile interruzione di gravidanza. Behram ha minacciato Oylum con la vita di sua madre, intimandole di escludere l'idea dell'aborto. Nel frattempo, Tolga si sta avvicinando molto a Selin che con lui è sempre disponibile. Il ragazzo ha capito che ormai Oylum ha iniziato una nuova vita con Behram e si sta rassegnando all'idea di averla persa per sempre.