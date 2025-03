Le anticipazioni di Tempesta d'amore si concentrano su ciò che accadrà nelle puntate in onda dal 17 al 21 marzo. L'arrivo di Katja in hotel non passerà inosservato. Dopo un incontro con Markus, tra i due scatterà un colpo di fulmine che li porterà a innamorarsi.

Leander riceve un'offerta di lavoro in Tanzania

Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative agli episodi che verranno trasmessi su Rete 4 prendono il via dalla gelosia che Alexandra proverà nei confronti di Nicole quando scoprirà che Eleni ha chiesto a quest'ultima di farle da testimone di nozze.

Nel frattempo, Leander riceverà un'interessante offerta di lavoro in Tanzania, ma, per non perdere l'occasione, dovrà partire entro due settimane, rischiando di non poter essere presente al matrimonio. Alexandra e Christoph faranno di tutto per poter celebrare le nozze in tempo, ma non mancheranno le discussioni, visto che Alexandra si scontrerà con Nicole circa il menù del ricevimento. Inoltre, la scelta di Greta di non occuparsi del rinfresco per seguire un seminario a Parigi manderà su tutte le furie Alexandra. Markus sarà pronto a mettere in atto una vendetta contro Christoph, certo che l'uomo abbia ordito un piano a suo discapito.

Werner non cambierà idea: l'albergatore non vorrà vendere le azioni di Robert a Markus.

In questa circostanza, un suo vecchio amico arriva all'hotel. Per lui le sorprese non finiranno qui, visto che Katja, cugina di Charlotte, arriverà al Fürstenhof dopo un doloroso divorzio e con l’intenzione di rifarsi una vita.

Un incontro dal sapore magico travolgerà Markus e Katja, che si innamoreranno subito l'uno dell'altra.

Presto, però, i due scopriranno che le rispettive famiglie sono nemiche. Inoltre, visto che Helmut si rivelerà essere un prestanome di Markus, quest'ultimo tornerà a essere un azionista dell'hotel con l'inganno. Katja non la prenderà bene, ma, nonostante ciò, la sua attrazione nei confronti di Markus non si spegnerà. Quando Markus sarà distrutto per l'imminente divorzio da Alexandra, troverà conforto proprio in Katja.

Michael e Nicole si riappacificano

Michael vedrà Nicole mentre prende una pillola e si convincerà che la compagna soffra di una dipendenza. Dopo aver visto Michael e Nicole allontanarsi, Theo e Lale cercheranno di far tornare il sereno tra i due organizzando una gita con gli alpaca.

Il piano sembrerà riuscire, ma, a seguito dell'ennesima lite, Theo confesserà al medico di aver somministrato ad Alves una sostanza a sua insaputa. Michael e Nicole si chiariranno, ma per il loro amore le sfide non finiranno qui. All'hotel non si fermeranno i nuovi arrivi: Philipp Brandes, intimamente legato a Markus, giungerà a Bichleim.

Markus, Katja e Vincent: lo strano triangolo amoroso

Nonostante le iniziali interferenze delle reciproche famiglie, alla fine l'amore tra i due trionferà. Tuttavia, presto la felicità di Markus verrà minata dall'arrivo di Vincent, suo figlio illegittimo.

Tra Vincent e Katja ci sarà inaspettatamente una forte attrazione, tanto che, mentre prepareranno una sorpresa per Markus, saranno vicini a scambiarsi un bacio.