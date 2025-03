Le anticipazioni settimanali di Tradimento, relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 17 al 23 marzo, vedono in primo piano Oylum, che, dopo aver visto un video di Tolga e Selin insieme si ingelosirà e, per chiudere definitivamente con il suo ex, si avvicinerà a Behram.

Guzide porta a galla gli inganni di Tarik

Le anticipazioni di Tradimento prendono il via dalle minacce che un ex dipendente di Oltan, in cerca di vendetta, farà a Ozan: sarà disposto a ucciderlo se non avrà in cambio tre milioni di dollari. In aiuto di Ozan arriverà Tolga, messo al corrente della situazione da uno degli operai del padre.

Giunto sul posto con Selin, dopo un primo tentativo di placare l'ex dipendente, riuscirà a metterlo fuori gioco.

In pensiero per l'amica, Selin cercherà di spingere Tolga a concedere a Oylum un'altra possibilità, ma quando il giovane la raggiungerà in discoteca farà marcia indietro, perché la vedrà ballare con Behram e si convincerà che l'ex fidanzata non pensi più a lui. In realtà, Oylum si troverà in discoteca in attesa del padre, che, a quanto pare, sta frequentando una ragazza molto giovane.

Guzide scoprirà che Ismet e Salih, due clienti di Tarik, l'hanno incastrata, facendo credere all'opinione pubblica che abbia divulgato dei segreti commerciali. La donna organizzerà una diretta sui social, durante la quale riuscirà a dimostrare la sua estraneità ai fatti, portando a galla gli inganni del marito.

Tarik, mentre guarderà il video in diretta di Guzide, verrà rapito.

Zeynep colpita da un colpo di pistola

Oylum confesserà alla madre del bacio dato a Behram per chiudere con Tolga e Guzide, rassicurandola, le dirà che a volte è necessario mettere da parte i propri sentimenti per non soffrire di rimpianti in futuro. Guzide aggiungerà che lei stessa ha il rimpianto di non aver scelto per starle accanto, un uomo che l'avrebbe amata solo lui senza procurarle dolore.

Intanto, Behram cercherà di carpire informazioni su Oylum e quando verrà a sapere che la giovane ha chiuso con Tolga, si presenterà a casa sua con un dolce. Oylum, però, sarà di pessimo umore e gelosa, perché ha appena visto un video di Selin e Tolga pubblicato da alcuni paparazzi.

Mentre Guzide si troverà con Zeynep, un uomo su una moto sparerà dei colpi verso di lei, ma colpirà, ferendola solo di striscio, Zeynep.

Guzide penserà che si tratti di Ismet, visto che quest'ultimo l'aveva minacciata, ma poi scoprirà che dietro l'attacco c'è proprio Tarik, il quale aveva pagato Orhan per spaventarla. Sconvolta, Guzide lo dirà a Oylum e Ozan. Quest'ultimo sarà furioso, ma la madre lo pregherà di non cercare vendetta e poi denuncerà il marito.

Mentre Tolga proverà a fare ingelosire Oylum, quest'ultima deciderà di concedere una possibilità a Behram nonostante il parere contrario di Ozan e Guzide. Infine, quando Tarik scoprirà che i figli hanno avviato le procedure per cambiare il loro cognome e usare quello di Guzide, si vendicherà di quest'ultima accusandola di adulterio con Sezai, pubblicando delle foto dei due.

Ottimi ascolti per Tradimento

Acquista sempre più consensi Tradimento nella fascia pomeridiana. Nella giornata di lunedì 10 marzo, la serie turca ha fatto registrare uno share del 19,2% con una media di spettatori pari a 2.297.000. La soap è un ottimo traino per Uomini e Donne, che si conferma leader indiscusso del pomeriggio di Canale 5 con 2.613.000 di spettatori e il 25% di share.