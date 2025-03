Elmas andrà da Guzide per informarla sulle ultime notizie di Sezai nella puntata in onda sabato 29 marzo: scopriranno che l'uomo non è mai partito per il Canada e si trova ancora in Turchia.

Le anticipazioni rivelano che il segnale telefonico di Sezai risulterà fermo a Levent da giorni. Nel frattempo, Oylum confiderà a Guzide che le cose con Behram non vanno bene e accetterà il consiglio di sua madre che le suggerirà di lasciarlo al più presto. Infine, Tolga venderà la sua azienda e restituire il suo debito con Oltan per chiudere definitivamente con lui.

La sofferenza di Oylum e il consiglio di Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Behram sarà sempre più convinto di sposare Oylum e non terrà conto delle sue emozioni. L'uomo insisterà affinché Guzide non paghi l'affitto e confiderà a Nazan la sua intenzione di diventare il marito di Oylum. Quest'ultima, intanto, si sentirà oppressa dalle attenzioni di Behram e parlerà con Guzide. "Questo ragazzo non è giusto per te", dirà la donna a sua figlia che in lacrime le dirà che le cose con Behram non vanno più bene. "Lascialo prima che sia troppo tardi", consiglierà Guzide a Oylum che questa volta le darà ragione. "Lo lascerò", dirà la ragazza a sua madre che proverà a consolarla e le dirà di non piangere.

Oylum sarà molto turbata perché Guzide continuerà a ignorare il fatto che aspetta un bambino e questo rende più complicata la situazione. Elmas arriverà a casa di Guzide per aggiornarla sulle ultime novità che riguardano le indagini su Sezai. La donna spiegherà che il segnale del suo telefono indica Levent da qualche giorno e si è interrotto in quel luogo.

Guzide non saprà collocare nessuna attività di Sezai a quella città, ma avrà la certezza che l'uomo non è mai partito per il Canada. "È successo qualcosa", dirà Guzide preoccupata.

Tolga chiuderà definitivamente con Oltan

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 29 marzo, Ozan e Tolga si incontreranno per introdursi nell'azienda di Oltan.

Con il suo pc, Tolga proverà a entrare nel server, ma non ci riuscirà perché Oltan ha cambiato gli accessi. Dopo aver saputo del tentativo di Tolga, Oltan sarà molto amareggiato e si confiderà con Elmas guardando le sue foto da bambino. "Si vergogna di me" dirà l'uomo in lacrime. Elmas consolerà Oltan e gli dirà che presto Tolga capirà il valore di suo padre e tornerà da lui. L'indomani, Oltan riceverà la telefonata di suo figlio che gli dirà di avergli appena accreditato 10 milioni di dollari per saldare il suo debito con lui. Tolga rivelerà a suo padre di aver veduto la sua azienda pur di non avere nulla a che fare con lui.

Oylum e Behram: l'inizio da sogno

Nelle puntate precedenti, Behram e Oylum hanno vissuto la loro prima notte d'amore.

Tra i due sembrava andare tutto bene e Behram ha ricoperto la sua fidanzata di attenzioni e soprese. Tutto è cambiato all'improvviso quando Oylum ha scoperto di essere incinta. La ragazza è corsa da Behram a dargli la notizia e lui ha reagito con entusiasmo. Oylum ha spiegato di non essere pronta ad avere un figlio, ma Behram non le ha dato ascolto e le ha imposto di portare avanti la gravidanza e sposarlo. Lei sembra decisa ad abortire, ma Behram non ha nessuna intenzione di rinunciare a suo figlio.