Tolga rischierà la vita per Oylum e andrà a prenderla da casa di Behram nelle prossime puntate di Tradimento: "Non posso stare senza di te" le dirà, implorandola di tornare con lui.

Le anticipazioni rivelano che Oylum sarà prigioniera a casa di sua suocera e Tolga capirà che si è sposata solo per proteggerlo. Il ragazzo correrà a salvare la sua amata, ma Oylum non potrà seguirlo perché gli uomini di Behram saranno pronti a fare fuoco. "Non mi arrenderò mai con te", urlerà Tolga prima di lasciare la villa.

Il matrimonio forzato di Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che nelle prossime puntate Behram ricatterà Oylum con la vita di Tolga pur di stare con lei.

La figlia di Guzide guarderà in videochiamata il sicario che sparerà contro il muro accanto a Tolga e sarà costretta ad accettare il matrimonio con Behram. Tolga non si accorgerà di nulla perché al momento dello sparo avrà le cuffie, ma qualche giorno dopo Oltan gli farà notare quel buco nel muro con un proiettile e si preoccuperà. Il padre di Tolga indagherà a riguardo e riuscirà a risalire a Behram e al video, ma non dirà nulla a suo figlio perché temerà per la sua incolumità. Tolga proseguirà la sua vita con Selin e la sposerà anche se sarà infelice e continuerà a pensare a Oylum. Le cose cambieranno molto tempo dopo, quando Tolga riceverà una telefonata da parte di un uomo, Suah, che gli darà appuntamento in un parcheggio.

Il figlio di Oltan resterà senza parole quando vedrà il video della sparatoria e capirà che Oylum non ha sposato Behram per amore. "Hai sposato quel mostro per proteggermi", dirà tra sé in lacrime. In preda alla disperazione, Tolga correrà a casa di Oylum, ma gli diranno che la ragazza è stata costretta a vivere a casa di Behram perché la suocera le ha portato via suo figlio.

Tolga non avrà nessuna paura di sfidare la pericolosa famiglia pur di ritrovare il suo grande amore.

Il tentativo disperato di Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga correrà a casa di Mualla, la suocera di Oylum, per riprendere con le la donna che ama. Gli uomini di Behram fermeranno Tolga all'ingresso, puntando le armi contro di lui, ma il ragazzo sarà pronto a rischiare anche la sua vita.

Oylum uscirà e chiederà agli uomini di non fare fuoco. Tra Tolga e Oylum ci sarà un confronto disperato: "Ho scoperto tutto", dirà lui, "Hai fatto tutto per proteggermi". La ragazza chiederà a Tolga di andare via, perché potrebbero eliminarlo da un momento all'altro, ma lui insisterà. "Nessuno può obbligarti a restare qui", supplicherà il ragazzo incurante delle armi contro di lui. Per Oylum sarà molto difficile resistere, ma lo farà per il bene di Tolga che certamente non ne uscirebbe vivo. "Ti prego, non posso stare senza di te", implorerà ancora lui, ma Oylum gli dirà che il suo posto ormai è a casa della famiglia di Behram.

"Non tornare più", dirà la ragazza in lacrime, prima di rientrare in casa da sua suocera.

Oylum guarderà Tolga dalla finestra e lui le urlerà: "Non mi arrenderò mai con te".

L'inizio della prigionia per Oylum

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum ha deciso di votare pagina con Behram e il loro inizio è stato da favola. Lui ha preparato un posto speciale per la loro prima notte insieme e tutto sembrava andare per il meglio. Presto, tuttavia, Oylum ha scoperto di essere incinta e ha detto a Behram di non essere ancora pronta.

Lui non ha voluto sentire ragioni su un eventuale aborto e ha iniziato a controllare Oylum in ogni spostamento. La ragazza ha scoperto troppo tardi la pazzia di Behram: "Ucciderò tua madre", le ha detto quando l'ha sorpresa dal medico per abortire di nascosto. Per Oylum è appena iniziata la prigionia.