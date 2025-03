Ayala minaccerà di nuovo Martina nelle prossime puntate de La Promessa e Margarita lo lascerà: "Non voglio più sposarti", dirà a un passo dalle nozze.

Le anticipazioni rivelano che Margarita osserverà i comportamenti di Ayala e inizierà a dubitare di lui. Petra, inoltre, le dirà che Ayala non è l'uomo giusto per lei, anche se non le spiegherà i motivi di questa affermazione. Quando Margarita verrà a sapere che Martina è stata ancora una volta vittima delle minacce del conte, sceglierà di mettere fine alla sua relazione.

Ayala minaccerà ancora Martina, Petra insinuerà il dubbio in Margarita

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ayala e Margarita proseguiranno i preparativi per le loro nozze e mancherà poco al grande giorno. Martina uscirà dal manicomio grazie a Curro e riuscirà anche a riconciliarsi con sua madre, accettando Ayala come suo compagno. Quando il conte sarà a un passo dall'altare, però, inizieranno i dubbi da parte di Margarita. La donna chiederà al conte di parlarle del suo passato perché sa molto poco di lui. In particolare, Margarita vorrà sapere se Ayala ha avuto un altro amore e lui le confesserà che in passato ha amato una donna che non corrispondeva i suoi sentimenti. "Non è stato facile dimenticarla", dirà Ayala, "Ma alla fine ci sono riuscito".

Ayala spiegherà a Margarita di non aver mai avuto un amore come il loro e per questo ringrazia la vita. Margarita sembrerà più tranquilla, ma poco dopo avrà modo di parlare con Petra che la metterà in guardia: "Ayala non è l'uomo giusto per lei", dirà "Io lo conosco troppo bene". La governante non dirà altro, ma questo basterà per far tornare i dubbi in Margarita che non sarà più così certa del suo matrimonio.

Il giorno dopo, a colazione, la donna rivedrà Ayala ma non potrà fare a meno di ripensare alle parole di Petra.

I dubbi di Margarita e la drastica decisione

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina chiederà a sua madre di accompagnarla in un posto e Margarita lascerà a metà la colazione con Ayala. Il conte sarà infastidito e, appena avrà occasione di restare da solo con Martina, le dirà che la colpa dei dubbi di Margarita è solo sua.

Ayala si infurierà e non esiterà a minacciare Martina di rinchiuderla di nuovo in manicomio. La ragazza sarà molto turbata dalla conversazione e Margarita noterà la sua tristezza. "Ayala ha minacciato di farmi tornare in manicomio", dirà Martina in lacrime a sua madre. Margarita la abbraccerà e questa volta si schiererà totalmente dalla sua parte: "Non ti succederà nulla", assicurerà. A destare ancora dubbi in Margarita, infine, sarà il comportamento di Ayala nei confronti di Manuel e Catalina. L'uomo giudicherà con durezza le vite dei nipoti di Alonso e Margarita non ne potrà più. La donna sarà molto dura con il conte e dopo avergli detto che lui non è affatto l'uomo che si aspettava lo lascerà.

"Non voglio più sposarti" dirà a pochi giorni dalle nozze, lasciando Ayala con un pugno di mosche.

I giorni più bui di Martina in manicomio

Nelle puntate in onda in Italia, Martina sta passando dei giorni terribili in manicomio. La figlia di Margarita è stata aggredita dalla sua compagna di stanza ed è stata anche punita dal direttore. A far finire la ragazza in sanatorio è stato Ayala che l'ha accusata di averlo avvelenato perché era contraria alle nozze con Margarita. Quest'ultima soffre per sua figlia, ma non riesce neanche a opporsi al conte. La donna è convinta di avere accanto un uomo giusto e che la scelta di rinchiudere Martina abbia evitato alla ragazza il carcere.