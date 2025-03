Guzide scoprirà che Umit l'ha ingannata nella puntata di Tradimento in onda venerdì 4 aprile e sarà delusa: "Vai fuori da casa mia".

Le anticipazioni rivelano che Guzide troverà nell'armadio di Umit l'arma che lui avrebbe dovuto nascondere a casa di Sezai e gli chiederà spiegazioni. L'uomo racconterà che Tarik lo ha ricattato e costretto a spiare le sue mosse e Guzide gli chiederà di telefonargli in vivavoce. Dalla telefonata, la donna apprenderà che Umit ha anche sempre saputo dei tradimenti di Tarik e Yesim e non riuscirà a sopportarlo. Caccerà suo fratello e per entrambi sarà un momento molto difficile.

Tolga aggredito per strada, Behram annuncia la gravidanza a Mualla

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga umilierà Selin accusandola di non avere orgoglio se pensa che lui ami ancora Oylum. La ragazza andrà via senza dare modo a Tolga di recuperare. Il figlio di Oltan si metterà in macchina per scaricare la rabbia e al semaforo litigherà con un automobilista. Tolga subirà un pestaggio per strada e quando Oltan verrà a saperlo, si riavvicinerà al figlio. Nel frattempo, Oylum non smetterà di pensare a lui, ma il suo destino sembrerà segnato. Behram sarà pronto al fidanzamento ufficiale e parlerà a Nazan e sua madre della gravidanza di Oylum, anche se le aveva promesso che sarebbe stato un loro segreto ancora per un po'.

Mualla sarà scossa dalla notizia e non mostrerà subito l'entusiasmo che Behram sperava, ma alla fine sarà disposta ad accettare suo nipote e piangerà di gioia.

L'ennesima delusione in arrivo per Guzide

Nella puntata di Tradimento di venerdì 4 aprile, Tarik continuerà a tenere in pugno Umit ricattandolo. Questa volta offrirà a suo cognato i biglietti per raggiungere sua figlia in Svezia.

In cambio, Tarik chiederà a Umit di nascondere un'arma in casa di Sezai. Guzide noterà uno strano atteggiamento in suo fratello, ma lui non risponderà alle sue domande. Quando la donna riporrà la biancheria nell'armadio di Umit, troverà l'arma e i biglietti e a quel punto l'uomo non potrà più essere evasivo. Confesserà a Guzide di aver ricevuto tutto da Tarik e le spiegherà che Yenersoy lo sta ricattando usando sua figlia.

"Non è andato in prigione grazie a te", dirà Guzide delusa e mortificata, "A cosa serve quest'arma?". Umit racconterà che in cambio dei biglietti per rivedere sua figlia, avrebbe dovuto nascondere la pistola a casa di Sezai per incastrarlo. A quel punto, Guzide chiederà a Umit di telefonare a Tarik in vivavoce, rifiutandosi di piegarsi al ricatto. Per la donna arriverà l'ennesima delusione, perché sentirà che Umit sapeva dei tradimenti di Tarik sin dall'inizio della storia con Yesim. Guzide scoppierà in lacrime, perché non potrà perdonare suo fratello. "Vai fuori da casa mia", gli dirà. Umit prenderà le sue cose e lascerà la villa in lacrime, sinceramente dispiaciuto ma consapevole di aver commesso un torto troppo grande.

Perché Umit ha tradito Guzide?

Nelle puntate precedenti, Tarik ha sfruttato la debolezza di Umit per avere un alleato contro Guzide ed Elmas. Yenersoy ha permesso a Umit di parlare al telefono con la sua bambina, che, più volte, gli ha chiesto di andare a trovarla. Il fratello di Guzide ha resistito per poco tempo, ma alla fine ha ceduto ai ricatti di Tarik e ha deciso di aiutarlo in cambio di informazioni su sua figlia. Umit ha spiato le mosse di Guzide e del suo avvocato per comunicarle in anticipo a Tarik. In questo modo, Yenersoy ha evitato guai con la giustizia quando Elmas aveva scoperto che l'uomo era coinvolto nel traffico di opere d'arte.