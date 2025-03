Le anticipazioni di Tradimento annunciano nuovi intrighi per la famiglia Yenersoy e le persone attorno a loro. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 7 a domenica 13 aprile su Canale 5, Ebru attirerà Yesim in una trappola, i cui dettagli non sono ancora noti, mentre Mualla scoprirà il nascondiglio di Behram e Oylum, avvertendo Guzide. Mualla impedirà, inoltre, a sua nuora di uscire, non ritenendolo appropriato. Tarik, intanto, noterà l'infelicità di sua figlia e minaccerà Behram di portarla via se dovesse continuare ad essere triste con lui.

Ebru fa cadere Yesim in una trappola

Una delle ragazze dello staff dell'hotel di Behram attirerà Yesim in un tranello. La giovane compagna di Tarik verrà nuovamente avvicinata da Ebru, che la farà cadere in una trappola, ma al momento le anticipazioni non svelano ulteriori dettagli iin merito. Nel frattempo, Guzide sarà in pena per la sorte di sua figlia, non avendo più sue notizie. La signora Yenersoy si rivolgerà quindi a Mualla, la madre di Behram, chiedendole aiuto per rintracciare Oylum. Mualla riuscirà a trovare il nascondiglio di suo figlio e avvertirà subito Guzide, che si presenterà con Tarik e la polizia per interrompere le nozze di Oylum.

Mualla non fa uscire Oylum

Quando Oylum vedrà i suoi genitori, non scapperà ma manifesterà la sua intenzione di sposare Behram.

Successivamente, Mualla impedirà a sua nuora di uscire, ritenendo che non sia appropriato per una donna sposata. Nascerà quindi una lite e arriverà Tarik, che si renderà subito conto dell'infelicità di sua figlia. L'avvocato Yenersoy pretenderà spiegazioni, mentre Behram rimprovererà sua madre, difendendo Oylum. Tarik, però, non si fiderà di quanto visto, soprattutto avendo notato la tristezza di sua figlia.

Yenersoy sarà chiaro con il genero: se continuerà a vedere Oylum infelice, tornerà per portarla via.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ebru ha svelato a Yesim che Dilek è incinta

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Ebru ha seguito Dilek in bagno, trovando un test di gravidanza nel cestino e scoprendo che la sua collega aspetta un figlio da Tarik.

Yesim, invece, è andata in albergo da Tarik per rivedere sua figlia, ma il suo compagno l'ha cacciata via in malo modo. Ebru ha quindi avvicinato la compagna dell'avvocato Yenersoy, svelandole la gravidanza di Dilek. Intanto, Tolga è rimasto coinvolto in una sparatoria, non sapendo che il mandante fosse Behram. Oylum, invece, è rimasta intrappolata a bordo di un taxi che ha preso fuoco, venendo salvata in extremis da Behram. Fortunatamente per la giovane Yenersoy e il bambino non ci sono state conseguenze. Guzide, invece, ha scoperto che Sezai non è mai partito per il Canada poiché è stato arrestato.