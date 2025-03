Il tentativo di Oylum di scappare per rifarsi una vita in America non andrà a buon fine, nelle nuove puntate della soap Tradimento. La fanciulla verrà rapita dal fidanzato Behram e non avrà altra scelta oltre a quella di accettare di diventare sua moglie, appena vedrà il suo ex fidanzato Tolga in pericolo di vita.

Oylum tenta di abortire, Behram cerca di liberarsi di Tolga

Behram comincerà a mostrare il suo vero volto e diventerà sempre più ossessivo nei confronti di Oylum, dopo averla riempita di attenzioni per conquistarla. Il ristoratore arriverà a minacciare la fidanzata, quando cercherà di sbarazzarsi della creatura che porta in grembo: la costringerà infatti a portare avanti la gravidanza, se non vorrà che faccia del male alla sua famiglia.

Behram temerà di perdere Oylum, appena la vedrà in compagnia di Tolga, il quale consolerà la sua ex quando il fratello Ozan finirà in ospedale in condizioni critiche a causa di una sparatoria. In preda alla furia, Behram cercherà di sbarazzarsi del rivale Tolga organizzando un vero e proprio attentato: per fortuna quest’ultimo riuscirà a sfuggire a dei colpi di pistola.

Behram impedisce a Oylum di partire, Tolga si avvicina a Selin

Successivamente, appena scoprirà che sua figlia Oylum vuole abortire, Guzide accetterà di aiutarla. La ex giudice coglierà l’occasione al volo, quando Tarik oltre a non voler divorziare più da lei, le chiederà di recuperare il loro matrimonio. A quel punto, Guzide convincerà l’ex marito a darle 100mila dollari, per consentire alla figlia Oylum di trasferirsi a Londra.

Purtroppo ad averla ancora vinta sarà Behram, il quale rapirà Oylum proprio quando si troverà in aeroporto per partire. L’imprenditore ricatterà ancora una volta la fidanzata, facendole vedere tramite una videochiamata un uomo intento a colpire Tolga.

Mentre Guzide e Tarik denunceranno la sparizione della figlia, Behram costringerà Oylum a sposarlo con la forza.

Nel contempo all’oscuro del rapimento della sua ex, Tolga cercherà di dimenticarla avvicinandosi a Selin.

Oylum ha ceduto al corteggiamento di Behram

Oylum ha avuto una storia d'amore con Tolga, dal quale si è allontanata dopo una serie di problemi familiari prima di cedere al corteggiamento insistente di Behram. Complice qualche bicchiere di troppo, quest’ultimo ha trovato il coraggio di aprire il suo cuore a Oylum: tra i due è scattato un bacio, ma dopo l'accaduto, la ragazza è scappata via.

Pentita del suo gesto, Oylum ha confessato a Tolga di averlo tradito con Behram. Ferito e deluso, Tolga non ha accettato le scuse di Oylum e ha deciso di interrompere la loro relazione in maniera definitiva.