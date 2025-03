Guzide si prenderà una bella rivincita con Yesim nella puntata di Tradimento in onda sabato 29 marzo, quando Elmas le restituirà la sua villa e lei andrà con tutta la famiglia a fare colazione.

Le anticipazioni rivelano che Behram avrà un ruolo chiave in questa vicenda perché sarà lui a costringere il proprietario a intestare la casa a Guzide. Il ragazzo, tuttavia, chiederà a Elmas di non parlare a Guzide del suo coinvolgimento. Yesim resterà senza parole quando Guzide le dirà che non è più casa sua e sarà costretta a fare i bagagli e andare via con Tarik.

Guzide rifiuta Behram, lui la aiuta con la casa

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Behram e Oylum saranno ormai una coppia a tutti gli effetti. La figlia di Guzide, tuttavia, ben presto si accorgerà della pazzia di Behram. Quest'ultimo, infatti, quando scoprirà che Oylum vuole interrompere la gravidanza, non esiterà a minacciarla con la vita dei suoi cari. La ragazza sarà costretta a restare con Behram e tenere il bambino, pur di proteggere la sua famiglia. Oylum chiederà a Behram di non dire a nessuno che è incinta e lui acconsentirà. Guzide continuerà a non approvare la relazione di sua figlia, tanto che dirà apertamente a Behram che sarebbe meglio interrompere la relazione prima che sia troppo tardi.

Il ragazzo non la prenderà bene, ma non avrà nessuna intenzione di lasciare andare Oylum e si darà da fare per convincere Guzide delle sue buone intenzioni. Nel frattempo, Elmas si metterà al lavoro per dare un aiuto concreto alla sua assistita, ma a sua insaputa si farà aiutare proprio da Behram. Quest'ultimo cercherà il nuovo proprietario della villa e lo costringerà a restituire la villa a Guzide.

Per ottenere i suoi risultati, Behram userà i modi a cui è abituato e minaccerà di morte l'uomo che non potrà fare altro che piegarsi al suo volere. Il ragazzo chiederà a Elmas di non dire nulla a Guzide del suo coinvolgimento in questa storia.

La splendida notizia per Guzide

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 29 marzo, Elmas andrà a trovare Guzide con una splendida notizia per lei.

L'avvocato darà alla donna l'atto di vendita della villa, dicendole che adesso è nuovamente intestata a lei. Guzide sarà al settimo cielo e telefonerà a Ozan per dargli la notizia. La giudice si prenderà una bella rivincita con Yesim e si riprenderà la sua villa in grande stile. L'intera famiglia di Guzide entrerà in casa e si farà trovare seduta al tavolo della sala, a colazione. Yesim, ignara di tutto, finirà di preparare in cucina mentre Tarik sarà in bagno. Quando la donna andrà in sala da pranzo e vedrà Guzide e la sua famiglia resterà senza parole. Yesim proverà a mandare tutti via, ma a quel punto Guzide le risponderà per le rime: "Questa non è più casa tua", dirà, "Ti avevo promesso che sarei venuta a riprendermi la mia villa".

Yesim chiamerà Tarik che proverà a cacciare sua moglie ma, quando vedrà l'atto che certifica la proprietà dell'immobile, dovrà fare un passo indietro. Tarik e Yesim saranno costretti a fare le valigie in fretta e andare via.

La vendetta di Tarik e la sofferenza di Guzide

Nelle puntate precedenti, Tarik ha riversato su Guzide tutto il suo odio. Per punire sua moglie, Tarik ha venduto la villa. Yenersoy ha sfruttato una vecchia delega che Guzide gli aveva concesso quando erano in ottimi rapporti. Da un giorno all'altro, Guzide è stata sfrattata e si è ritrovata senza la sua amata villa, ma si è trasferita in uno degli appartamenti messi a disposizione da Behram. Come se non bastasse, Tarik ha chiamato Yesim e l'ha sistemata nella villa di sua moglie, facendola diventare la nuova padrona di casa. Per Guzide è stato un colpo difficile da incassare, ma la donna ha promesso che avrebbe ottenuto giustizia prima o poi.