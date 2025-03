Dopo la relazione con Elmas, che si concluderà a breve, nella seconda stagione di Tradimento, Oltan avrà una nuova corteggiatrice: Ipek, la figlia di Sezai. La ragazza si innamorerà di lui e sarà pronta a fare qualsiasi cosa per conquistarlo. Un amore piuttosto pericoloso, che rischierà di trasformarsi in un'ossessione.

Ipek accusa Güzide di aver causato il suicidio della madre

Nella seconda stagione di Tradimento debutterà il personaggio di Ipek, la figlia di Sezai. Sembrerà che il suo ritorno a Istanbul sia solo dettato dalla voglia di ricongiungersi con il padre, ma non sarà propriamente così.

La ragazza tornerà con una gran sete di vendetta, perché capirà che il padre vuole sposare Güzide e lei crede che il rapporto tra quest'ultima e Sezai sia stato la causa che ha condotto la madre a suicidarsi.

Le cose sono andate diversamente: la moglie di Sezai si è tolta la vita a causa di una calunnia. Nel paese dove abitavano girava voce che lei avesse tradito il marito con un ragazzo molto più giovane. Sezai ci ha creduto e la donna, per la vergogna, si è tolta la vita.

Ipek si fa assumere da Oltan

Ipek non solo cercherà vendetta contro Güzide (glielo dirà pure faccia a faccia che la considera la causa della morte della madre), ma si approfitterà della bontà del padre, usando i suoi soldi per fare acquisti molto costosi.

Poi punterà un altro obiettivo: lavorare nell'azienda di Oltan.

Lei è un architetto e in rete ha visto un'offerta di lavoro proprio dell'azienda di Oltan. Ipek sa che il padre lo conosce, così gli chiederà se può contattarlo. Oltan gli dirà di farle inviare il suo curriculum, lei avrà modo di fare un colloquio e verrà assunta in azienda.

Ipek si innamora di Oltan e cerca di conquistarlo

Da quel momento in poi, per Ipek svilupperà una sorta di ossessione nei confronti di Oltan. Farà di tutto per incontrarlo casualmente o per fargli credere che hanno le stesse passioni in comune. Per esempio, verrà a sapere che gli piace fare jogging nel lungomare, così un giorno, "casualmente", Ipek si farà trovare lì e i due inizieranno a correre insieme.

Per lei sarà un momento felice, che vorrà raccontare subito alle sue amiche fidate: Azra, la nipote di Tarik che ha conosciuto in Canada, e Serra, la sorella di Selin. Racconterà loro di essersi innamorata di Oltan e le amiche la spalleggeranno in questa follia, soprattutto Serra. Anche quest'ultima entrerà in scena nelle prossime puntate di Tradimento e il pubblico avrà modo di conoscerla per la sua smisurata ambizione, soprattutto quando la sorella sposerà Tolga. Serra approfitterà di qualsiasi cosa per vivere nel lusso e avere successo, soprattutto sui social.