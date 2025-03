Tolga telefonerà a Oylum dal carcere e le chiederà di ricominciare con lui nelle prossime puntate di Tradimento. "Scappiamo io, te e il bambino", le dirà in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che Oylum non riuscirà a resistere e andrà a trovare Tolga per sapere come sta. Dopo averla rivista, le dichiarerà tutto il suo amore e la farà commuovere con la sua speranza di un futuro migliore per loro. Poco prima di tornare libero, Tolga telefonerà a Oylum e le proporrà una fuga, ma lei non riuscirà a dargli una risposta.

Tolga in carcere accusato di aver spinto Selin dalle scale

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga e Oylum continueranno ad amarsi pur vivendo separati. Oylum sarà costretta a vivere a casa di Behram, con la famiglia di lui, mentre Tolga proseguirà il suo matrimonio con Selin. Entrambi saranno infelici, ma non riusciranno a stare lontano per troppo tempo. Oylum si troverà a tavola con la suocera quando dal telegiornale saprà che Tolga è in carcere accusato di aver spinto Selin dalle scale. Per la ragazza sarà sconvolgente sapere che la sua migliore amica si trova in fin di vita in ospedale e le costerà immaginare Tolga in prigione. La reazione di Oylum non sfuggirà alla suocera Mualla, che la controllerà più del solito.

La figlia di Guzide contatterà un giudice, amico di sua madre e gli chiederà di procurarle un permesso per andare a trovare Tolga in carcere. Oylum rischierà, ma sentirà l'esigenza di sapere come sta davvero l'uomo che ama.

La dichiarazione d'amore per Oylum

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum andrà a trovare Tolga in carcere e lui resterà sorpreso.

"Tutti danno la colpa a me", dirà Tolga, "Ma giuro di non aver spinto Selin dalle scale". Oylum non avrà bisogno delle spiegazioni di Tolga, perché gli dirà che ha sempre creduto alla sua innocenza. "Selin e io non siamo felici", ammetterà, "Stavamo litigando e lei è caduta". Oylum sarà piuttosto imbarazzata quando Tolga le aprirà il cuore e le dichiarerà tutto il suo amore.

"Ti penso sempre, mi sembra di impazzire", dirà emozionato, "Ricordo ogni momento passato con te". Oylum ascolterà in lacrime. "Ti amo così tanto", dirà ancora Tolga prima di tornare in cella. Quando Selin si risveglierà, non ricorderà nulla dell'accaduto, ma scagionerà comunque suo marito affermando di essere caduta da sola. Il giorno prima di uscire dal carcere, Tolga telefonerà a Oylum e le farà una proposta: "Ho pensato a tutto, scapperemo io te e il bambino. Andremo molto lontano". Tolga sarà pieno di entusiasmo, ma Oylum scoppierà in lacrime, senza riuscire a dargli una risposta.

Selin è innamorata di Tolga, ma lui non la ricambia

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga e Selin stanno iniziando una relazione.

La ragazza è già molto innamorata e non perde occasione per dimostrarlo, ma Tolga non ricambia il sentimento. Quello di Selin sembra uno sfortunato destino: fino a poco fa era innamorata di Ozan e neanche lui corrispondeva il suo amore.

La scelta di Tolga di avvicinarsi a Selin è stata più una reazione all'abbandono di Oylum che adesso è la fidanzata di Behram. Tolga non sa che Oylum è stata ricattata e pensa che lei sia davvero felice con la sua nuova vita. La ragazza aspetta un figlio, ma per ora nessuno sa che il padre del bambino è proprio Tolga.