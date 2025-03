Tolga troverà la pancia finta di Selin e capirà di essere stato ingannato nelle prossime puntate di Tradimento: "Prendi le tue bugie disgustose ed esci dalla mia vita. Per me non esisti più".

Le anticipazioni rivelano che Selin nasconderà a suo marito di aver perso la figlia che aspettava, temendo che lui possa lasciarla. La ragazza fingerà di essere ancora incinta, in attesa di partire per l'America e tornare con una bambina, secondo i piani di Oltan.

Il matrimonio di Selin e Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga sposerà Selin, che resterà incinta di lui.

Il figlio di Oltan avrà diversi ripensamenti sul suo matrimonio e sarà sul punto di lasciare la moglie. Selin tenterà di farla finita appena Tolga andrà via e questo spingerà il ragazzo a tornare sui suoi passi. "Cresceremo insieme nostra figlia", assicurerà Tolga a Selin al suo risveglio. Il figlio di Oltan si impegnerà davvero nella sua relazione con la moglie e sembrerà felice accanto a lei, soprattutto al pensiero della bambina in arrivo. Presto, però, tutto cambierà: Tolga dovrà salutare sua moglie per un viaggio di lavoro in Corea e, in sua assenza, Selin non sentirà più la bambina muoversi dentro di sé e andrà a fare una visita ginecologica, accompagnata da sua sorella Serra e da Oltan.

Il medico darà una terribile notizia a Selin: la bambina non è più in vita. La moglie di Tolga sarà traumatizzata e devastata dal dolore, soprattutto perché la dottoressa le dirà che non potrà più avere bambini. Oltan non resterà con le mani in mano e assicurerà a Selin che avrà la figlia che sognava: "Andrai in America e tornerai con una bambina".

L'uomo intimerà alla nuora di non dire nulla a Tolga e fingere che tutto vada bene per tutto il periodo della gravidanza, lui la sosterrà in tutto.

L'inganno di Oylum e Oltan alle spalle di Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oltan avrà troppa paura che Tolga possa tornare da Oylum mettendo a rischio la sua vita. Per questo motivo, farà di tutto per far funzionare il matrimonio di suo figlio e Selin.

Quando Tolga tornerà dalla Corea, nulla sembrerà cambiato per lui e Selin gli nasconderà di aver abortito. La finzione andrà avanti per settimane e Tolga accompagnerà persino sua moglie dalla ginecologa per un’ecografia. Oltan provvederà a procurare una finta dottoressa a sua nuora e Tolga si emozionerà pensando di ascoltare il battito di suo figlio. In realtà sarà tutto un inganno, ma tutto questo sarà destinato a finire. Mentre Selin si troverà sotto la doccia, Tolga troverà una pancia finta in camera da letto e sarà fuori di sé dalla rabbia: "Non hai nessuna pietà. Come hai potuto ingannarmi?". Selin sarà disperata e spiegherà che la loro bambina non si è salvata, ma Tolga continuerà a urlare, scagliandole contro la pancia finta.

"Prendi le tue bugie disgustose ed esci dalla mia vita", dirà il ragazzo fuori di sé, afferrando Selin, "Per me non esisti più". La ragazza chiederà perdono in ginocchio e in lacrime, ma Tolga non vorrà sentire ragioni.

L'inizio di Tolga e Selin

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga sta cercando di dimenticare Oylum concentrandosi su Selin. Quest'ultima è molto presa da Tolga e lo ricopre di attenzioni, ma lui non è felice. Il figlio di Oltan ha fatto un ultimo tentativo andando da Oylum e insinuando che Behram lo stesse ricattando. La figlia di Guzide, però, ha avuto troppa paura ad ammettere la verità e ha liquidato Tolga con un freddo rifiuto: "Non mi piaci". L'atteggiamento di Oylum ha spinto definitivamente Tolga tra le braccia di Selin.