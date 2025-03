Martedì 18 marzo si sono svolte le registrazioni delle prossime puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni, trapelate dalle storie Instagram e dal blog di Lorenzo Pugnaloni, annunciano il ritorno in studio di tre coppie: Roberta e Alessandro, Martina e Ciro e Cristiano e Asmaa. Cristiano ha anche approfittato dell'occasione per fare la proposta di matrimonio ad Asmaa.

Cristiano torna in studio e chiede ad Asmaa di sposarlo

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono tornati in trasmissione per raccontare come procede la loro storia d'amore. Nelle riprese del dating show ci sono stati anche altri graditi ritorni: due ex protagonisti del parterre over, Cristiano e Asmaa, sono tornati in studio.

Le sorprese non sono finite, poiché la coppia, in attesa del primo figlio, presto convolerà a nozze. Cristiano ha infatti chiesto la mano ad Asmaa durante la registrazione del 18 marzo.

Ciro e Martina ospiti a Uomini e donne

In studio sono tornati anche Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, che hanno spiegato come stanno andando le cose tra di loro: ci sono tutti i presupposti per una convivenza. Martina, inoltre, ha rivisto Gianmarco e lo ha salutato, mentre Ciro si è limitato a stringergli la mano, venendo criticato dal pubblico. Nel frattempo, Gianmarco ha proseguito il suo percorso con le corteggiatrici Francesca e Cristina. Quest'ultima si è arrabbiata con Steri dopo aver visto l'esterna con Francesca, decidendo di uscire.

Gianmarco l'ha seguita fuori, ma la corteggiatrice ha preferito non parlare con lui, così è tornato in studio da solo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Giuseppe è uscito con Lucia e Isabella

Nelle precedenti puntate della trasmissione andate in onda su Canale 5, Tina Cipollari è andata in camerino da Sabrina. L'opinionista ha consigliato alla dama di non cedere con Giuseppe e di cercare un altro uomo che meritasse il suo amore.

Inoltre, Tina ha verificato il cellulare di Sabrina per controllare se avesse bloccato il numero di telefono del cavaliere. Nel frattempo, Giuseppe ha voltato pagina e ha fatto due esterne: una cena con Lucia e un pomeriggio al parco con Isabella. Augello è stato critico dagli opinionisti, mentre Sabrina ha mantenuto il punto, considerando la storia chiusa con lui.

Spazio anche alle vicende sentimentali di Gemma Galgani , che è uscita più volte con Orlando, ma non è ancora scattato il bacio. Il cavaliere è stato duramente critico da Tina Cipollari, poiché non ha avuto nessun avvicinamento con Gemma, nemmeno durante l'esterna a Villa Borghese, dove hanno visto anche il tramonto insieme. Cipollari , invece, ha continuato il suo percorso da tronista concentrandosi su Cosimo, con il quale è andata a Parigi e ha progettato un viaggio in Puglia e in Spagna.