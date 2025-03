Venerdì 28 marzo è andata in onda la seconda parte di una registrazione di Uomini e donne molto attesa dal pubblico: la puntata si è conclusa con Gianmarco Steri che è uscito dallo studio per andare a parlare con Cristina Ferrara in camerino. Le anticipazioni del web rivelano che lunedì prossimo il tronista rientrerà giusto in tempo per accogliere Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: tra i due ragazzi ci sarà un saluto un po' freddo, poi il barbiere si complimenterà con la 26enne per il suo nuovo taglio di capelli.

Le anticipazioni della prossima puntata

Lunedì 31 marzo i telespettatori assisteranno al ritorno in studio di Martina e di Ciro: a poco più di due mesi dalla scelta, i due ragazzi saranno ospiti della puntata che aprirà la programmazione settimanale di Uomini e donne.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete da qualche settimana (ovvero da quando è stato registrato l'appuntamento che sta andando in onda in questi giorni), Gianmarco assisterà all'ingresso della coppia dopo aver ripreso posto sul trono.

Pochi minuti prima Steri aveva raggiunto il backstage per andare a parlare con Cristina, ma rientrerà quando lei gli negherà un confronto in camerino.

La prossima puntata del dating-show, dunque, proporrà il saluto tra i tre protagonisti assoluti del trono più apprezzato di questa edizione: se Martina si mostrerà cordiale e affettuosa con il suo ex corteggiatore, Ciro gli stringerà la mano frettolosamente e questo gli costerà qualche piccola critica da parte dei presenti.

I complimenti al look di Martina

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 31 marzo, rivelano che Gianmarco sorprenderà tutti complimentandosi con Martina per il suo nuovo taglio di capelli.

Da qualche settimana, infatti, l'ex tronista sfoggia un caschetto e Steri ci terrà a dirle che sta molto bene con questo nuovo look.

Non è da escludere che Maria De Filippi potrebbe fare qualche domanda alla coppia sul percorso del barbiere, ma per scoprirlo bisognerà guardare il programma su Canale 5.

Le tensioni con Cristina

Le registrazioni di Uomini e donne stanno andando avanti, e lo scorso weekend Gianmarco è stato protagonista per le discussioni che ha avuto con Cristina sia in camerino che in studio.

In un momento di rabbia, inoltre, il tronista ha detto a tutte e tre le sue corteggiatrici che non è scontato che farà una scelta alla fine del suo percorso.

Steri vorrebbe più attenzioni e meno capricci da parte delle ragazze che sta frequentando, in particolare ha detto che non sopporta più il fatto di doverle rincorrere dietro le quinte tutte le volte che lo vedono vicino a un'altra persona.