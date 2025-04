Rosa confesserà a Elvira di pensare ancora a Marcello e di soffrire per lui nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 9 dal 14 al 18 aprile.

Le anticipazioni rivelano che per Rosa saranno giorni importanti anche dal punto di vista lavorativo. La ragazza presenterà le sue dimissioni a Roberto e firmerà un contratto con Tancredi, che la sorprenderà con un bacio. Nel frattempo, Mimmo dovrà affrontare suo padre, in arrivo a Milano, e i Puglisi lo aiuteranno a nascondere la sua sospensione dal lavoro. Infine, Enrico andrà a vivere alla villa e Umberto gli offrirà la sua protezione.

Le dimissioni di Rosa e il ritorno a casa di Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 raccontano che Rosa farà una confessione molto importante a Elvira. La ragazza ammetterà di pensare ancora a Marcello e che le manca molto. Rosa dovrà anche valutare la proposta di Tancredi che le darà un aut aut: se vuole fare carriera, deve lasciare Il Paradiso delle signore. La ragazza deciderà di affrontare Marcello e presenterà a Roberto la sua lettera di dimissioni. Rosa firmerà il nuovo contratto con Tancredi che la accoglierà con un regalo e proverà a baciarla. Le trame non rivelano come reagirà Rosa di fronte all'iniziativa di Tancredi, ma il suo pensiero per Marcello farebbe pensare a un possibile rifiuto.

Nel frattempo, Adelaide si riprenderà dall'operazione e sarà pronta a tornare a casa. Per evitare di creare stress alla contessa, Marcello e Umberto metteranno da parte le loro divergenze.

Il padre di Mimmo arriverà a Milano

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 14 al 18 aprile ci sarà ampio spazio anche per Enrico che non partirà più con Lea. Brancaccio verrà a sapere la data del processo e Umberto sarà pronto ad aiutarlo offrendogli protezione.

Guarnieri deciderà di ospitare alla villa Enrico e la piccola Anita. Tra la bambina e Marta i rapporti saranno tesi, perché Anita incolperà la donna della mancata partenza in America. Con il passare dei giorni, però, la bambina inizierà ad ambientarsi e si aprirà con Umberto. A lui, Anita confesserà i suoi sentimenti nei confronti di Marta.

Ci saranno novità anche per Mimmo, che continuerà a seguire i consigli di Roberto per conquistare Agata. Landi gli suggerirà di chiedere ad Agata di uscire e lei insisterà affinché Mimmo cambi il suo look. Per il giovane poliziotto ci sarà anche un altro problema da affrontare: l'arrivo di suo padre Carmelo in città. Agata gli offrirà tutto il suo sostegno per nascondere all’uomo che Mimmo è stato sospeso dalla polizia. I Puglisi saranno d'accordo per evitare un litigio tra padre e figlio, ma Ciro farà molta fatica a mentire al suo amico.

Marcello ha dimenticato il bacio con Rosa?

Nelle puntate precedenti, Adelaide ha rivelato a Umberto che è lui il padre di Odile. La decisione della contessa, dettata dalla paura di non superare l'operazione, ha rivoluzionato la vita di Guarnieri.

Quest'ultimo ha rispettato la parola data e non ha detto nulla a Odile, ma per lui non è facile nascondere alla ragazza qualcosa di così importante. Nel frattempo, Marcello ha potuto riabbracciare Adelaide e Umberto ha preferito farsi da parte. Barbieri ha smesso di pensare al bacio con Rosa? La paura di perdere Adelaide ha fatto passare tutto in secondo piano e quando tutto tornerà alla normalità potrebbero ricomparire anche i dubbi.