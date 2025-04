Le anticipazioni di Tradimento annunciano nuovi intrighi e sotterfugi per i protagonisti della soap opera turca. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 9 aprile alle 14:10 su Canale 5, Yesim finirà nella trappola di Dilek, che le scatterà fotografie compromettenti mentre sarà in compagnia di un uomo. Nel frattempo, Elmas saluterà Oltan prima di partire per Londra. Spazio anche alle vicende di Tolga e Selin, le cui nozze saranno in bilico a causa del padre della futura sposa.

Dilek tende una trappola a Yesim per ricattarla

Le due dipendenti dell'hotel di Behram continueranno il loro piano diabolico per arricchirsi alle spalle di Yenersoy.

Questa volta, Dilek prenderà di mira Yesim, che verrà lasciata in una stanza dell'albergo dopo che Ebru le avrà somministrato delle sostanze per renderla incosciente. Le anticipazioni rivelano che, nella puntata del 9 aprile, sarà Dilek ad entrare in gioco dopo la sua collega, introducendo un uomo nella camera dove si trova Yesim. L'obiettivo dell'amante di Tarik sarà uno solo: scattare delle foto compromettenti della ragazza in atteggiamenti intimi, per poi usarle come materiale di ricatto in futuro.

Elmas dice addio a Oltan

Nel frattempo, andranno ad evolversi anche le storie d'amore di altri protagonisti di Tradimento. La relazione tra Elmas e Oltan si concluderà quando l'avvocata dirà addio all'imprenditore, prima di lasciare la Turchia per trasferirsi a Londra.

Anche per Tolga e Selin il futuro non sarà roseo, poiché il padre della ragazza conoscerà Tolga e le cose non andranno per il verso giusto. L'uomo, infatti, non vedrà di buon occhio Tolga: non vorrà averlo come genero unicamente perché è il figlio di Oltan. Non vorrà avere nulla a che fare con il losco imprenditore. Il matrimonio dei due giovani, quindi, resterà in bilico, poiché il padre della futura sposa sarà fermamente contrario a questa unione.

Riepilogo degli episodi precedenti: Oylum è stata ricattata da Behram

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Oylum è stata costretta a fidanzarsi con Behram poiché l'imprenditore l'ha minacciata, rivelando di volersi sbarazzare del suo ex, Tolga, se solo avesse provato ad abortire o a lasciarlo. Oylum, quindi, si è resa conto di cosa sia capace Behram, il quale ha attentato alla vita di Tolga, con un agguato intimidatorio.

Nel frattempo, Guzide non ha gradito la frequentazione di sua figlia con Behram, ignorando che Oylum fosse incinta. Tolga ha iniziato una relazione con Selin pur amando ancora la sua ex. Ozan e Zelis, invece, si sono lasciati quando il ragazzo ha scoperto che la sua compagna è la cugina di Yesim: ha immaginato, quindi, che il loro incontro fosse stato organizzato per ingannarlo.